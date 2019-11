Baja de peso sin matarte de HAMBRE con estos consejos FOTO CORTESÍA AMERICA TV

Muchas personas quieren bajar de peso sin tanto esfuerzo y creelo que pueden lograrlo, ya que no es necesario matarte de hambre o ejercicio para lucir esa figura que tanto deseas, así que descubre cuales son los consejos que algunas personas han seguido para lograrlo ¡te vas a sorpender!

Baja de peso sin matarte de HAMBRE con estos consejos FOTO CORTESÍA HEALTH

TE PUEDE INETERESAR: Cuánto tienes que correr para poder adelgazar de manera rápida

¿Beber un vaso de agua?

Muchos dice que beber agua adelgaza, incluso nutricionistas han expresado que beber un vaso de agua antes de cada comida ayuda a saciar el apetito, a llenar el estómago. Además, tomar afua te ayuda a ir al baño con regularidad y mejora el transito intestinal. Sin embargo, no engañamos al cuerpo con agua si el hambre es real pero te va a ayudar a controlar ese impulso de comer.

Bebidas recomendables y no recomendables

Muchos expertos indican que no se debe abusar de las bebidas azucaradas y del alcohol, es uno de los consejos más efectivos si no quieres es engordar, puedes incluir agua en tus comidas o bebidas bajas en calorías y en azúcares. Puedes beber agua con limón, agua con gas, café solo, té o infusiones.

Baja de peso sin matarte de HAMBRE con estos consejos FOTO CORTESÍA ATLETAS

Dieta sana

Para poder bajar de peso definitivamente debes cambiar tus hábitos alimenticios, si tienes un estilo de vida saludable, comes sano y natural puedes lograrlo. Mucha fruta y poco postre, mucho pescado y poca carne.

Combinar el deporte

Expertos recomiendan que una dieta no sirve de nada si no mantienes activo tu cuerpo, no hay necesidad de forzarlo tanto, puedes empezar caminando un poco, corriendo en el parque por al menos 20 minutos. Incluso puedes hacer algunas rutinas desde casa.

Baja de peso sin matarte de HAMBRE con estos consejos FOTO CORTESÍA EL CONFIDENCIAL

Únete a nosotros en Instagram