Baja de peso fácil ANTES de Navidad, con estos sencillos consejos ¡Si es posible!

Baja de peso antes de Navidad de una manera rápida y fácil. | La Verdad / cortesías

Si quieres llegar con un cuerpo escultural a Navidad, no dudes en seguir estos sencillos consejos para bajar de peso antes de estas fiestas, quema esas calorías de sobra y hazlo de forma bien y saludable.

Entrenar en la calle

Sal a la calle y enfrentar al frío haciendo ejercicio para bajar de peso. De acuerdo a una publicación de la revista Molecular, exponerse al frío hace que el cuerpo obtenga vitamina A que ayuda a eliminar la grasa mala en marrón para ayudar a eliminarla.

Comidas estables

No te saltes comidas, es otro de los consejos que pueden ayudar a bajar de peso. Si se come a las horas adecuadas no se tienen picos de glucosa y esta se mantiene en control evitando llegar con hambre exagerada hasta la próxima comida. Saltarse comidas hace que se tenga menos energía durante el día y llegar con hambre a la próxima hora de comer lo que propicia atracones.

Baja de peso entrenando en la calle. foto:bolavip

Cero alcohol

Deja a un lado el alcohol ya que esta sustancia aporta muchas calorías y pocos nutrientes. También se recomienda evitar las bebidas azucaradas.

Sopitas entre comidas

Es recomendable comer una sopita entre comidas, el plato de sopa al comienzo de las comidas o entre éstas ayuda a consumir un 20 por ciento menos de calorías en cada comida, se debe tener cuidado en elegir sopas saludables con poco aporte calórico.

Ejercicio constante

No te decimos que hagas ejercicio rudo, solo se constante y notarás el cambio. Para adelgazar de forma bien y saludable se debe realizar ejercicio constante para quemar calorías extra y llegar en buena forma a Navidad.

Evita el consumo de alcohol para bajar de peso rápidamente. foto: hussle

Más picante

Aumenta el consumo de picante, pues al digerirlo se acelera el proceso de quema de calorías. El picante contiene capsaicina, un componente disminuye los lípidos corporales mediante un mecanismo que motiva la muerte de las células grasas inmaduras.

Agua fría ayuda

Bebe agua fría, esto también ayuda también a la pérdida de peso de manera segura. El líquido bebido de esta manera hará que te sientas saciado lo que se traduce en la reducción de calorías.

TE PUEDE INTERESAR:Reduce el apetito y llénate de energía con este rico jugo verde ¡Aquí la receta!

������ ¡No has probado una receta más deliciosa como esta que te hace bajar de peso! ������https://t.co/VNpYMZPoRE — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 12, 2020

No a los alimentos procesados

Es recomendable eliminar de la dieta los alimentos altamente procesados y preferir lo natural como frutas, legumbres, alimentos enteros y toda aquella comida que no viene envasada. Lo ideal es hacer seis comidas pequeñas a lo largo del día de igual contenido calórico cada una.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.