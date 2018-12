Baja de peso en una semana con esta bebida

Probablemente has escuchado miles de veces que no existen bebidas o alimentos mágicos que te ayuden a bajar de peso de forma rápida; todo requiere constancia y esfuerzo y definitivamente en una semana no lograrás perder más de 1 o 2 kilos.

Pero ¿Qué dirías si sí existiera? Hay una bebida que además de hacerle mucho bien a tu cuerpo, te ayudará a quemar grasa de forma muy rápida. Si tienes un evento cercano, de esta forma podrás bajar unos cuántos kilos para lucir increíble.

De acuerdo con el sitio de Men’s Health, la clave está en beber agua fría. Hemos escuchado sobre los beneficios del agua caliente, pero ¿Fría?, ¿Es buena para la salud?

Beneficios de beber agua fría

Bajar de peso con agua fría.

Ayuda a quemar calorías

Suena bastante lógico el hecho de que al beber agua fría, el cuerpo tenga que trabajar más para hacerle frente al frío, de esta forma se queman más calorías. Pero de acuerdo con una investigación publicada en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, beber un vaso de 8 onzas con agua helada, ayuda a quemar aproximadamente 7 calorías. Puede no parecer mucho, pero tu cuerpo necesita más de 8 onzas al día, así que quemar una cuantas calorías sólo por tomar agua no está de más.

Evita que comas de más

Si tomas un vaso de agua fría antes de cada alimento, tendrás menos espacio y necesitarás ingerir menos calorías para sentirte satisfecha.

Tomar agua fría para bajar de peso en una semana.

Acelera tu metabolismo

De acuerdo con Men’s Health, un estudio alemán comprobó que las personas que tomaron 2 vasos de agua a temperatura ambiente, aumentaron en tan sólo 30 minutos, el 30% de su tasa metabólica. Claro está que la temperatura ambiente en Alemania, no es la misma que en México, así que para que tengas resultados similares, deberás tomar agua fría.

Por último, cabe mencionar que la cantidad de agua que tu cuerpo necesita, depende mucho de tu estatura, peso y actividades físicas; además, las personas que viven en lugares calurosos tienden a deshidratarse más fácilmente o con frecuencia. Sin embargo, según la revista para hombres, beber 10 vasos de agua fría al día, durante una semana, te ayudará a quemar 490 calorías adicionales.