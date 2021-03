Baja de peso en 10 minutos con una pelota de tenis ¡es ejercicio japonés!

Dile adiós al dolor muscular con este método japonés que no solo los aliviará, promete que en tan solo 10 minutos te ayudará a bajar de peso, y es que es un ejercicio muy fácil de hacer que se hace con solo una pelota de tenis, ¡no podrás creerlo!

Metódo japonés para bajar de peso en 10 minutos

Ha sido Kaoru, una entrenadora japonesa que recientemente ha compartido cómo poner en práctica este ejercicio que en tan solo 10 minutos te ayudará a bajar de peso, te ayudará a aliviar el dolor muscular y fortalece el sistema inmunológico, y aquí te explicaremos cómo ponerlo en práctica.

En La Verdad Noticias te revelamos que este método para bajar de peso se basa en la liberación miofascial, el cual busca que tu cuerpo recupere su postura correcta y con ello podrá perder el exceso de grasa más fácilmente, los ejercicios que propone los puedes hacer durante la noche o la mañana y son ideales para ejecutarlos prácticamente en cualquier sitio, y no te pide llevar una dieta, solo te quitará 10 minutos de tu día.

Los ejercicios de este método permiten que tus músculos ganen elasticidad y se destensen, así que sigue las siguientes instrucciones y ponlos ya ¡en práctica!

Relaja la planta de los pies

Cuando se hace rodar la pelota de tenis en posición recta debajo de la planta de los pies, permite que se reajuste la pelvis y el arco plantas, además de que te ayudará a estilizar la cintura, recuerda que al ejecutar este ejercicio tienes que hacer presión del talón a los dedos del pie, ¡es muy relajante!

Recuerda que al ejecutar este ejercicio debes flexionar la rodilla, procura siempre tener los dedos bien estirados, siempre pon una pierna atrás y cuando pises la pelota de tenis coloca presión de forma vertical dejando que esta reciba todo tu peso.

Relaja la planta de los pies. Foto: ecestaticos.com

Relaja los gemelos

Este ejercicio es perfecto para mejorar la circulación sanguínea, y aunque al comienzo te parecerá molesto, procura quedarte en esa posición todo el tiempo que puedas, con el tiempo se hará más cómodo.

Relaja los gemelos. Foto: ecestaticos.com

Para poner en práctica este ejercicio debes sentarte en una posición erguida, tienes que sentir cómo el hueso de la parte inferior de la pelvis, es decir, el isquion se pone en vertical, coloca justo la pelota entre la flexión detrás de la rodilla, para mantener el equilibrio puedes ayudarte llevando tus dedos al suelo para apoyarte o incluso puedes usar todas tus manos.

Eso sí, procura que el tendón de Aquiles no se vea afectado, para que más tarde no te duela, es decir, no te sientes sobre él, y mientras ejecutes este ejercicio procura tener los pies bien estirados, ¡te vas a relajar mucho!

Con información de elconfidencial.com