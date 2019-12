Baja de peso con estos 6 alimentos saciantes de menos de 30 calorías

Si ya te has puesto como propósito bajar de peso, ya sea ahora o entrado el año nuevo, es momento de documentarte sobre los métodos más saludables y eficaces para lograrlo, por eso el día de hoy te compartimos los 6 alimentos que necesitas incluir en tu dieta para adelgazar rápidamente; son deliciosos, saludables, con poquísimas calorías y saciantes.

Olvídate de las dietas milagro, de las largas horas en el gimnasio y la infinidad de sacrificios que simplemente te hacen sufrir y te complican la existencia. El estrés es uno de los principales rivales para bajar de peso, así que respira, relájate y toma en cuenta los siguientes consejos.

No te preocupes y deja de obsesionarte con la dieta, lo más importante es que optes por seguir un régimen más saludable, no una tortura alimenticia, así que no satanices a la comida y simplemente opta por aquellos alimentos más nutritivos y con mayores beneficios para tu organismo.

Si quieres bajar de peso, evita los ultra procesados, los enlatados, los alimentos con químicos y aquellos cocinados fuera de casa con excesos de grasa y calorías. Elige mejor alimentos de verdad, naturales y frescos. Notarás una mejora tan grande en tu cuerpo que la pérdida de peso será lo de menos.

Realiza un poco de ejercicio diario, ya sea 15 o 30 minutos al día, notarás una gran diferencia. Si ya tienes más experiencia, puedes hacer más tiempo o ejercicios más intensos como pesas, pero para este objetivo en específico, con caminar será más que suficiente.

Por último, incluye estos 6 alimentos en tu dieta. De acuerdo con el especialista Miquel Girones, con sólo consumir uno de ellos todos los días, notarás una gran diferencia.

"Si tu objetivo es perder grasa, intenta consumir al menos uno de ellos cada día. Petados de agua, fibra y nutrientes, te saciarán sin aportar casi calorías".

Se trata de: pepino, champiñones (entra en la lista aunque no es vegetal), lechuga, apio, calabaza y espárragos. Estos serán tus mejores aliados porque aportan poquísimas calorías: 20, 16, 18, 6, 19 y 27 respectivamente; aportan muchísimos nutrientes y su alto contenido en fibra regula el tránsito intestinal y te ayuda a sentirte saciado. ¿Estás listo para comenzar a bajar de peso?

