Baja de peso con esto 6 sencillos ejercicios de rutina

No todo lo que comemos es tan saludable como pensamos y aunque así fuera, ¿de qué sirve comer bien si no se lleva a cabo una buena rutina de ejercicio? Es conveniente que sigas paso a paso las medidas correspondientes para poder bajar de peso o eliminar esa horrible grasita que no te gusta.

Mediante el portal de información de Estilo y Vida se dieron a conocer 6 ejercicios que podrían ser parte de tu rutina, en el momento que mejor te parezca practicarlos.

1.- Empezar por una carrera suave

Cinco o diez minutos de carrera suave son fundamentales para calentar la musculatura antes de empezar. Si no estás acostumbrada a correr, debes comenzar muy suavemente, intentando llevar siempre una respiración acompasada. Usa calzado cómodo y transpirable. Si realmente te cansas mucho, sustituye la carrera por el doble de tiempo de caminata a paso ligero. Se trata sencillamente de calentar.

2.- Batida desde apoyo en el suelo

Este ejercicio mejora la fuerza en el salto vertical. Si te acostumbras a hacer este ejercicio a diario, notarás sus beneficios, por ejemplo, a la hora de correr. Mejorarás la fuerza de las piernas y de los brazos, así como la coordinación corporal. Lo ideal es que a medida que lo practiques vayas cogiendo cada vez más altura en el salto y mejores la posición.

3.- Extensiones de brazo en un banco

Mejora la fuerza de los brazos, evitando las molestas y antiestéticas alas de murciélago. Se trabajan especificamente los grupos musculares deltoides y tríceps. Los brazos se tornean y se redefinen y los músculos pectorales ganan también mucha fuerza, con lo que combates la caída natural del pecho.

4.- Extensiones de cadera con TRX

El TRX es una nueva forma de entrenamiento en suspensión. Se trata sencillamente de una goma con sujeciones que permite realizar ejercicios muy concretos para mejorar diversas partes del cuerpo. Deben colocarse sujeciones fijas desde el techo o de un árbol, como en este caso, para poder diseñar los ejercicios dejando caer el peso de nuestro propio cuerpo. Se mejoran la fuerza de los movimientos de tirón y de cadera. Además de mejorar la actitud y postura corporal en general.

5.- Plancha declinada y tensión de cadera unilateral

El peso del cuerpo recae en los brazos, por lo que se fortalecen y combaten la laxitud y las distensiones musculares que origina el paso del tiempo y el efecto de la fuerza de la gravedad. Mejorarás la actitud corporal y la fuerza en core, que es la parte central del cuerpo. También trabajas el sentido del equilibrio.

6.- Serie de saltos laterales con un apoyo

La posición que debes adoptar para realizar este ejercicio es perfecta para modelar los glúteos y reforzar los cuádriceps. Al saltar de un lado a otro, a una distancia de aproximadamente 80 cm., se potencia la coordinación, se trabaja la fuerza y, al llevar la pierna hacia atrás, también se mejora la flexibilidad del cuerpo. Es perfecto para finalizar esta completa tanda de ejercicios.

