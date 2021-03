Baja de peso con este té de jamaica jengibre y canela, beneficios sorprendentes

La jamaica tiene los elementos para ayudarte a bajar de peso, y combinada con jengibre y canela es la mejor alternativa para ayudarte a perder unos kilos, a continuación La Verdad Noticias te habla sobre sus beneficios y cómo prepararla.

Un poco de ayuda no le viene mal a nadie así que no lo pienses más porque esta infusión es el método rápido y efectivo para bajar de peso y reducir esa pancita que no a nadie le gusta.

Té de jamaica, canela y jengibre. Foto: Publimetro

Por si fuera poco, este té también te ayudará a desinflamar el vientre y contrarrestar la situación generada en su mayoría por problemas relacionados con malos hábitos de alimentación.

Beneficios del té

El agua de Jamaica cuenta con muchas propiedades que, entre otras cosas, te ayudan a depurar el cuerpo, siendo de gran apoyo para la pérdida de peso al acelerar el metabolismo, nivelar la presión arterial y sus altos niveles de antioxidantes.

Por su parte el jengibre se encuentra entre las especias más sanas (y más deliciosas) del planeta. Está repleto de nutrientes y componentes bioactivos que cuentan con muchos beneficios para el cuerpo y la mente.

El consumo regular de canela junto con una dieta saludable y equilibrada, podría proporcionar diversos beneficios a la salud.

¿Cómo preparar el té?

Ingredientes

2 puñitos de Jamaica

2 pedacitos de jengibre

1 cucharada de canela

5 hojas de laurel

Una cucharada de cúrcuma

Preparación

En un litro de agua hirviendo agrega los dos puñitos de Jamaica , mézclalos bien y agrega dos pedacitos de jengibre, más una cucharada de canela, cinco hojas de laurel y una cucharada de cúrcuma. Mezcla muy bien todos los ingredientes y deja hirviendo a fuego lento entre 3 y 5 minutos. Una vez que hierva el tiempo adecuado, apaga el fuego y deja reposar una hora para que se enfríe. Una vez frío ya puedes beberlo, al usar solo productos naturales puedes beberlo todos los días y su efecto será mucho mayor.

Toma en cuenta que por cada medio litro de concentrado de Jamaica, debes verterlo en 2 litros de agua y si de verdad quieres ver cambios rápidos, no agregues nada de azúcar y endulzantes. Tómala todos los días y solo agrega un par de hielos.

