Baja de peso con ENOM, el entrenamiento en tendencia ¡checa esta rutina! foto aire

Para bajar de peso de manera efectiva hay muchos entrenamientos y rutinas que pueden ser tus mejores aliados, así como el que actualmente está en tendencia, el ENOM, aquí te diremos de que se trata y que tienes que hacer poder lucir la figura que tanto deseas, así que pon mucha atención.

Todo por bajar de peso

Cuando queremos bajar de peso queremos hacer de todo, desde tomar licuados, jugos, tés o bien optar alimentos y comidas completas muy saludables, incluso buscamos ciertos entrenamientos o rutinas completas, claro, no está nada mal, pero puedes hacerlo de acuerdo a tu cuerpo y metabolismo.

Baja de peso con ENOM, entrenamiento en tendencia foto Tabla de ejercicios para hacer en casa

ENOM entrenamiento en tendencia

En estos meses en los que tuvimos tiempo de probar de todo para bajar de peso, seguramente escuchamos sobre rutina de ejercicio sacada del crossfit, una que se dice es una de las más eficiente para bajar de peso, hablamos de EMOM o 'Every minute on the minute'.

ENOM es un tipo de entrenamiento que consiste básicamente en realizar 'X' cantidad de repeticiones o tantas como se pueda de un mismo ejercicio en menos de un minuto. El tiempo que resta hasta llegar al minuto se utiliza como descanso antes de empezar el siguiente minuto de nuevo.

De acuerdo con WOMAN, este tipo de entrenamiento puede servir tanto para rutinas de cardio como de fuerza, pero es importante que para practicarlo debes marcar la cantidad de repeticiones que quieres hacer de cada ejercicio y luego intentar hacerlas en menos de un minuto.

ENOM entrenamiento en tendencia foto clarín

Toma en cuenta que el tiempo que te sobre puedes descansar hasta que se complete el minuto y pases a realizar la siguiente ronda de ejercicios. Por ejemplo, si quieres hacer 120 saltos a la comba y tardas 45 segundos en terminarlas, tendrás de 15 segundos para descansar antes de continuar con el siguiente ejercicio.

Emom es un entrenamiento de 'alta intensidad', busca es que aceleres al máximo tu corazón en cortos periodos de tiempo, de tal manera que no hay descanso entre un ejercicio, solamente descansarás si acabas las repeticiones antes de los sesenta segundos ¿te gustaría empezar a hacer este entrenamiento?

TE PUEDE INTERESAR: Microdosis de ejercicio:baja de peso en 4 segundos, según estudio ¡sorprendente!

Rutina de ejercicio que puedes hacer

Si quieres intentar hacer una rutina de ejercicio de EMON pero no sabes mucho de este entrenamiento, aquí te dejamos un ejemplo muy claro que puedes aplicar.

Minuto 1: 20 flexiones

Minuto 2: 25 sentadillas

Minuto 3: 15 abdominales con peso

Minuto 4: 20 burpees

Minuto 5: 85 saltos a la comba

Completa cuatro rondas en total.