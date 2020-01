Badoo, una de las páginas de citas mas populares del mundo

Las formas de conocer gente han cambiado, las páginas de citas cada vez tienen más éxito, aumentan día a día su popularidad y el número de seguidores, consiguiendo posicionarse como la fórmula perfecta para tener citas en el siglo XXI

Hablar de Badoo es referirse a una de las páginas de citas más reconocidas internacionalmente. Nació en 2006 y cuenta con más de 450 millones de usuarios repartidos por todo el mundo. Tal vez la clave de su rotundo éxito resida en que no se trata de una web de citas tradicional, sino que puede considerarse una red social gratuita para conocer gente cerca, ligar, buscar pareja…

Cómo funciona Badoo

El objetivo de Badoo es el de poner en contacto a dos personas que se interesen mutuamente. Para conseguirlo, esta aplicación pone en activo dos vías diferentes. Por un lado, la sección Encuentros y, por otro, la sección Personas Cercanas.

En la sección Encuentros, Badoo selecciona para el usuario registrado los perfiles que son, a priori, compatibles con sus intereses. A partir de ahí, se podrá elegir entre otras dos opciones, darle al corazón si se quiere empezar a conocer a esa persona, o marcar la X para eliminarla y seguir buscando.

En la sección de personas cercanas, la selección que hará Badoo será entre aquellas que se encuentren cerca de la ubicación del usuario en ese momento. Después, se puede iniciar un chat para aceptar o descartar un perfil determinado.

Su uso es completamente gratis y las opiniones de Badoo no pueden ser mejores, tal y como puede comprobarse en el foro en español al que se accede haciendo clic sobre el enlace referenciado en este mismo párrafo.

El secreto está en utilizar la aplicación para el móvil

Dado el modo de funcionamiento de esta red social de citas, con su sección de encuentros cercanos, es lógico pensar que la compañía haya dedicado un mayor esfuerzo a la app para el móvil. Y, efectivamente, así es. El aspecto de la app está mucho más conseguido, es más atractivo para los usuarios e incluso tiene más herramientas que el mismo portal web.

Badoo se ha popularizado como un sitio gratuito para tener encuentros casuales y es mucho más sencillo hacerlo a través de la aplicación. Su diseño está muy bien organizado y todo es muy intuitivo, por lo que la opinión de los usuarios de la app es muy positiva y la consideran ideal para chatear, ligar, flirtear y mucho más. Está disponible en Google Play Store para Android y en la App Store de Apple.

Cómo empezar en Badoo

Para comenzar a conocer gente en Badoo, lo primero que ha de hacerse es el registro. Es un procedimiento bastante sencillo que no ocupará más de unos minutos. Algunos de los datos a introducir son el nombre, el género, la fecha de nacimiento, la localización y el tipo de relación que se está buscando: amistad, chats, encuentros o citas. Es la misma información básica que requiere cualquier plataforma similar que tenga el mismo propósito. Es recomendable subir una foto, no obstante, al principio para registrarse no es un requisito obligatorio. La foto para el resto de usuarios no solo es un reclamo visual, sino que aporta confianza.

Seguridad

En este sentido de la seguridad y la confianza, Badoo exige al usuario una verificación de correo electrónico para poder continuar y listo, ya se puede comenzar a usar Badoo para el objetivo que el usuario tenga.

Otro de los aspectos en lo que más se fijan los usuarios para saber si una cuenta es fiable es en la popularidad, así que cuanto más activo se es en la red, más se completa el perfil y más fotos se suben, más popular es la cuenta y más opciones de conocer gente.

Otras herramientas que utiliza Badoo para garantizar que las cuentas son reales es proporcionar la cuenta de otra red social, como Facebook, para probar la identidad de sus usuarios. Aquellos que no den este paso tendrá muchas opciones restringidas.

Así que, para tener éxito en esta plataforma, lo mejor será aportar la mayor cantidad de datos posibles, para que tanto la app como los propios usuarios confíen en la persona que tienen delante e inicien un contacto.

Buscador de clones

Badoo tiene muchas funciones atractivas que permite a los usuarios conocer a gente con sus mismos intereses, ya sea para comenzar una amistad, tener citas o encuentros. Pero quizás, una de las que más llama la atención sea la del buscador de clones.

Mediante un algoritmo, la función de clones permite encontrar a personas similares, y no solo en gustos e intereses, sino también en el aspecto físico. Pero, como cabe suponer, esta red social da un paso más, ya que tal vez hay un interés mayor por conocer clones de aquellos famosos que resultan más atractivos.

De este modo, se podrá chatear con los clones de Brad Pitt, Sergio Ramos, Mario Casas, Sacarlett Johansson, Sara Carbonero, Penélope Cruz… o cualquier ídolo que nos resulte atractivo.

