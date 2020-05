Bacterias de las caries hacen equipo con otros microbios para dañar los dientes

Bacteria S. Mutan y otros microbios se unen para provocar caries en los dientes. Foto: gacetadental.com

Georgia Tech y la Universidad de Pensilvania, revelaron que la bacteria Streptococcus mutans, causante de la caries vierte sus ácidos sobre los dientes mientras se protege bajo capas de otros microbios y azúcares que la ayudan a evitar a los antimicrobianos, ¿muy astuta no creen?

¿Cómo trabajan las bacterias de las caries?

El Instituto de Tecnología de Georgia y la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de Pensilvania realizaron fotografías de las bacterias que producen las caries en los dientes en tres dimensiones y en su entorno natural, quedando sorprendidos por la astucia de estos microbios.

Fue la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', quien publicó los resultados del estudio realizado por estas instituciones en el que se señala que la bacteria causante de la caries Streptococcus mutans se encierra bajo varias capas hechas de polímeros y otros microbios para protegerse mientra daña a los dientes.

Para conocer un poco más sobre la bacteria que daña los dientes, los científicos de Georgia Tech Marvin Whiteley y Dongyeop Kim de Penn Dental Medicine, principales autores de la investigación usaron electrónica de barrido y confocal en alta resolución para “diseccionar la disposición de 'S. mutans'”, así como a los microbios que conforman la biopelícula intacta de los dientes, lo que permitió que examinarán todas las capas, pues se arrojaron imágenes tridimensionales de todas ellas.

Gracias a esta investigación se logró revelar los patrones y ubicaciones de las bacterias, un gran logro ya que no es fácil conseguir la estructura espacial de las bacterias con facilidad.

Streptococcus mutans, la principal bacteria causante de la caries en los dientes. Foto: odontoespacio.net

Las imágenes tridimensionales mostraron que la bacteria que provoca la caries se dispone en montículos contra el diente formando un núcleo, pues sobre estas las S. oralis', otros microbios crean capas externas adicionales que forman una estructura en corona que además se valía para separar y apoyar las capas del andamio extracelular generado por las 'S. mutans' a base de azúcares.

Al conocer esto, los científicos experimentaron recreando la estructura y el ambiente de los dientes, donde hicieron uso de una solución de azúcar, 'S. oralis' y 'S. mutans', dicha estructura creó exitosamente, y luego la midieron para conocer la desmineralización y los niveles de ácido, descubriendo que “las zonas rotundas coincidían perfectamente con los altos niveles de ácido desmineralizado en la superficie del esmalte”.

Con esto los científicos lograron revisar que los antimicrobianos sólo pueden matar a la caries cuando rompen el “andamiaje” de las capas creadas por las bacterias 'S. oralis' y 'S. mutans', estos experimentos dan pie a la aplicación de dichos estudios en otras enfermedades, particularmente cuando se tratan de infecciones polimicrobianas.

TE PUEDE INTERESAR: No lavarte los dientes durante cuarentena en Cancún te puede provocar Cáncer

Finalmente, Marvin Whiteley, aseguró que no solo es importante saber qué microbios causan ciertas enfermedades, sino también lo es conocer la forma en que se estructuran para realizar su causa; sobre las 'S. mutans' el científico aseguró:

“Las bacterias son criaturas muy sociales y tienen amigos y enemigos que dictan sus comportamientos".

Con información de Publimetro.