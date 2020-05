Bacteria 'Staphylococcus aureus': estudio revela cómo regula su patogénesis

Estudio revela el regulador de la patogénesis de la Bacteria 'Staphylococcus aureus'. Foto: dicyt.com

En medio de la pandemia del COVID-19, científicos descubren a través de un estudio cómo la bacteria 'Staphylococcus aureus' es capaz de regular su capacidad para desarrollarse como una enfermedad en el cuerpo humanos, es decir, su patogénesis, un descubrimiento de la medicina que suena prometedor.

Científicos descubren la patogénesis de la 'Staphylococcus aureus'

El estudio fue publicado en la Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), y representa el resultado del esfuerzo de trabajo de los científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV) de España y la Universidad de Iwoa de Estados Unidos.

Esta investigación da a conocer las bases a nivel molecular del mecanismo que la bacteria 'Staphylococcus aureus' emplea para regular y percibir su patogénesis y supervivencia, por lo que ahora se sabe que esta es capaz de invadir las piel y la mucosidad del cuerpo humano en un 30% con lo que puede provocar diversas infecciones en esta, incluso el síndrome de shock tóxico que podría matar al paciente afectado.

Alberto Marina, investigador del CSIC en el Instituto de Biomedicina de Valencia, explicó: “La virulencia de las infecciones que causa el 'Staphylococcus aureus' están reguladas por las señales ambientales que percibe. Una de las estrategias claves de esta bacteria para sobrevivir e infectar es su capacidad de adaptarse a los diferentes niveles de oxígeno que se encuentran dentro del huésped, que varían drásticamente entre los diferentes tejidos".

Bacteria 'Staphylococcus aureus'. Foto: futuro360.com

Los científicos descubrieron que esta bacteria usa un sistema de señalización que tiene dos componentes y con el cual es capaz de percibir el entorno y con ello, modifica su metabolismo para adaptarse al estrés hostil de la persona infectada.

Para este descubrimiento en la medicina, los científicos echaron mano de técnicas biofísicas, bioquímicas y experimentos in vitro e in vivo, logrando así descubrir la histidina quinasa sensora de un sistema de dos componentes de la bacteria que han llamado SrrB, la cual se encarga de adaptar el metabolismo.

Alberto Marina, finalmente, agregó: “Nuestro trabajo amplía los conocimientos que se tenían acerca de cómo las histidinas quinasas bacterianas detectan señales ambientales, y podría tener aplicaciones futuras en el diseño de nuevos antibióticos y el tratamiento contra un patógeno que afecta a una gran proporción de la población".

Con información de Publimetro.