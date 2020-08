Babbo: Restaurante italiano de estrellas del Arsenal ¡experiencia única!

Descubre el restaurante italiano Babbo. Foto: Twitter

Willian y David Luiz, dos estrellas de la Premier League protagonizados por el Arsenal, poseen el restaurante Babbo en Mayfair, ambos por alguna razón tienen un restaurante italiano, no brasileño, te invitamos a conocerlo.

Los futbolistas y las caras famosas habían acudido en masa al restaurante desde que abrió en abril de 2018, con gente como Rio Ferdinand, Ronaldo y Niall Horan pasando por allí.

Interior del restaurante Babbo. Foto: Twitter

Experiencia en el Restaurante Babbo

La siguiente historia fue contada por una pareja que se dirigio a conocer el restaurante italiano de los famosos futbolistas:

¿Cómo llegar?

De pie fuera de la estación de Green Park puedes ver pasar Ferraris y Rolls-Royces con chófer.

En la pueta, un Fiat 500 blanco clásico ha sido pintado con aerosol de un amarillo vivo, azul y verde con dos puños chocando, un aspecto interesante sin duda.

Interior

La decoración interior de Babbo fue un gusto adquirido.

El interior y la decoración es exactamente como cabría esperar de dos futbolistas millonarios: definitivamente caro y definitivamente un poco de mal gusto.

Dos murales gigantes enyesan las paredes, mientras que hay luces de neón debajo de la barra e incluso una cabina de DJ que comienza a subir el volumen alrededor de las 8 p.m.

Nos llevó a nuestra mesa un anfitrión que podría haber sido un modelo para ser atendido por una camarera que podría haber sido un modelo.

Listo para ordenar y por alguna razón mi dulce tono de chico se perdió en la traducción con la agradable dama italiana pidiéndome mi comida.

Comida en el Restaurante Babbo

Primero compartimos unos arancini cubiertos con trufa rapada, que parecían pequeños rizos de la cabeza de David Luiz.

Las únicas trufas que había probado anteriormente eran la variedad Galaxy de una caja de Celebrations, pero sabía que las cosas negras valían más que su peso en oro, y estaban deliciosas.

Para nuestro segundo plato compartimos unos tagliatelli de ternera, que resultaron ser una de las mejores pastas que he probado en mi vida, la pasta ligeramente dura y la carne cocinada a la perfección en una hermosa salsa aceitosa.

Para mi plato principal fue un costillar de cordero y no hace falta decir que me gusta mi carne bien hecha. El cordero estaba bueno, pero no realmente para mi paladar, realmente lo prefiero bien hecho.

Mi pareja tenía una lubina con salsa de hierba de limón que, dice, era excelente. Lo sirvieron con foie gras, otro plato de lujo que no me hace nada.

Para el postre, fui tradicionalmente italiano con el tiramisú, solo que no era tradicional, los chefs de Babbo optaron por un riff de un clásico. Creo que el término está 'deconstruido' pero el tiramisú era helado de café, marscapone y crumble, con una bola de chocolate, luego, la camarera trajo una taza de expreso y la vertió en mi postre para derretir el chocolate y unir los sabores. El tiramisú fue excelente, aunque el doble disparo tan tarde en la noche me hizo vibrar más que la última vez que llegué al punto de acceso de Mayfair, Mahiki.

La cuenta

Luego llegó la parte de la noche que había estado temiendo todo el tiempo: la factura. Un restaurante propiedad de dos futbolistas y situado en Mayfair nunca iba a ser barato y así lo demostró. Salió a £ 180, y ninguno de nosotros estaba ni siquiera en la salsa, con dos cócteles sin alcohol cada uno.

Casi me caigo de la silla presa del pánico, rezando para que esto supere al grupo de finanzas que se ocupa de los gastos. La comida y el servicio fueron excelentes, aunque a este precio tendría que ser para una ocasión muy especial.