Baba de nopal, un alimento lleno de BENEFICIOS para tu salud

Un alimento que puede volver tu dieta más saludable es la baba de nopal, sí este interesante líquido que no es del gusto de todos tiene más beneficios de los que crees, y aquí no solo te los décimos, también te damos la solución para que sea más apetitoso, así que ¡toma nota!

De acuerdo con el académico de la Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Animal del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), Jaime Lizardi Mendoza, la baba o mucílago de nopal se compone de fibra soluble, es decir de carbohidratos complejos que no se digieren, pues el organismo no tiene las enzimas digestivas para aprovechar sus nutrientes; sin embargo, eso no impide que podamos adquirir el magnesio, calcio y otros minerales y la proteína que aporta.

En La Verdad Noticias te revelamos que la diferencia entre comer el nopal y consumir su baba, es que la segunda tiene más fibra soluble, pero ¿qué beneficios tiene para la salud humana?

Beneficios de la baba de nopal. Foto: cocinadelirante.com

Beneficios de la baba de nopal

Controla los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo, es decir, ayuda a disminuir la hiperglicemia postpandrial y el efecto hipoglicémico. Hay estudios que sugieren que la baba de nopal puede prevenir las úlceras gástricas, ya que es un poderoso protector de esta mucosa. Aunque puedas creer que hervir la baba de nopal podría modificar sus beneficios, en realidad lo hace muy poco respecto a la fibra soluble, así que no tienes que preocuparte. Estudios sugieren que la baba de nopal es capaz de retener el agua, que tiene un efecto emulsificante e incluso que puede interactuar con sustancias grasas.

Actualmente, se están realizando más investigaciones, para que los beneficios de la baba de nopal se puedan usar en diversas tecnologías como la remediación ambiental, la cosmética, las médicas y en los alimentos.

Ahora ya lo sabes, la baba de nopal es un alimento ideal para tener una dieta saludable, ¡anímate a probarla!

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de Covid-19 en el mundo? Síguenos en Instagram y mantente informado.

Con información de termometroenlinea.com.mx