BRIT Awards 2020: Outfits que no pasaron desapercibidos en la alfombra roja. (Foto cortesía NewsColony Official Page)

Hace unos días nuestros ojos se deleitaron con el reconocido evento New York Fashion, el cual nos brindó grandes momentos, diseños, modelos y toda la energía que se vive en este evento el cual es muy importante en la industria de la moda, sin embargo y aunque este ya dio por finalizado, al igual que el London Fashion Week 2020, podemos seguir disfrutando de la magia de diversos eventos, como los Brit Awards 2020, el cual nos regaló grandes momentos y por ende outfits, por ello aquí traemos los looks que no pasaron desapercibidos en la alfombra roja.

BRIT Awards 2020 con sus extravagantes outfits

Así es, si ya estabas con la desilusión de que ya no verías grandes outfits tras el cierre de los grandes eventos de la industria de la moda, ánimo porque aquí te traemos algunos de los mejores outfits que se hicieron presentes en la alfombra roja que da camino a las celebridades que se dan cita a los BRIT Awards 2020, el cual celebra lo mejor de la música pop.

Un punto muy importante que hay que recordar, es que la red carpet de este importante momento que es esperado por muchos artistas, se caracteriza por los looks llamativos y extravagantes, aspecto que tampoco faltó en esta ocasión.

BRIT Awards 2020: Outfits que no pasaron desapercibidos en la alfombra roja. (Foto cortesía Tom + Lorenzo)

Outfits que no pasaron desapercibidos

Algunas de las celebridades que acapararon las miradas de los presentes, fueron sin duda alguna la cantante Lizzo, quien portó un vestido de la firma Moschino, el cual simulaba ser una enorme envoltura de chocolate, en el cual se alcanzaba a ver el código de barras y la información nutricional del producto.

Otro outfit que se robó la atención de los presentes fue de la exitosa y talentosa mujer que ha deleitado con su música, Billie Eilish, quien también ha cautivado a sus seguidores con su extravagante vestimenta, en donde en los BRIT Awards 2020 lució un conjunto beige de Burberry.

Finalmente otro artista que no pasó desapercibido, es el carismático cantante y compositor Harry Style quien posó en la alfombra roja con un traje en color vino tinto y rosa de Gucci, el cual lo acompañó con su collar de perlas; información Vogue.

BRIT Awards 2020: Outfits que no pasaron desapercibidos en la alfombra roja. (Foto cortesía Page Six)

