BELLEZA: ¿Tu base de maquillaje realmente funciona?

Actualmente las marcas y sus bases de maquillaje prometen todo, pero ¿cómo pueden cumplir con las expectativas que ofrecen?

Las mujeres amamos el mundo del maquillaje y para nosotras es elemental contar con los productos que además de ser buenísimos, ayuden a que nuestra piel se vea radiante, pero ¿tu base de maquillaje realmente funciona?

Existen bases de maquillaje mate, brillantes, hidratantes, de cobertura ligera, moderada y cobertura total, o sea al extremo, pero cómo podemos saber si la que tenemos realmente funciona, esa siempre es la duda.

Dada la cantidad de dinero e investigación invertidos en crear bases maravillosas, es poco sorprendente que aquellas lanzadas recientemente compitan por tu atención, prometiendo milagros pequeños y, a la vez, paradójicos.

Para averiguar cómo, y si realmente pueden cumplir sus promesas, tendrías que obtener un doctorado en química.

¿Tu base de maquillaje realmente funciona?

Pero nosotras aquí te hacemos un resumen de las mejores bases y si realmente funcionan o no, paa hacerte la recomendación de las que debes usar.

Base duradera y ligera

Para lograr que se impregne como pegamento es necesario agregar una mezcla de ceras pesadas, emulsionantes espesos y silicones pegajosos y eso no suena muy ligero, pero actualmente los pigmentos pueden ser suspendidos en una base líquida de ésteres resbaladizos y silicones ligeros pero resistentes.

Esa base ‘formadora de película’ es lo que permite que los pigmentos se alisen uniformemente en la piel, con el objetivo de que los ésteres se evaporen y los silicones permanezcan creando una capa invisible.

Por lo que obtenemos una base de maquillaje que realmente funciona con una cobertura resistente y ligera sin riesgos de plastas.

Ojo: Con estas formulas líquidas, la larga duración no es igual a cobertura total o ultramate.

Recomendación de bases:

Double Wear Nude Water Fresh Makeup SPF 30, de Estée Lauder. (la versión líquida de Double Wear Stay-in-Place), permanece durante todo el día sin perder frescura.

Mismo resultado con un toque más mate, Colours Serum Foundation SPF 15, de The Ordinary.

Cobertura total y control de brillo, Flawless Fusion Ultra-Long-Wear Foundation, de Laura Mercier, su fórmula mate es la mejor opción.

Si ninguno te convence opta por las fórmulas en crema (no ‘líquidas’ ni ‘sueros’) con palabras presuntuosas como ‘corrector’, ‘aerógrafo’ y ‘cobertura total’.

Base controladora de brillo

Han surgido nuevas bases de maquillaje que prometen mantener las zonas secas hidratadas y las grasosas mate, una base con cerebro incluido.

Un producto de Max Factor utiliza una megadosis de glicerina (la cual atrae el agua a la piel sin ser aceitosa) para lograr hidratación.

Los polvos, que suavizan pero pueden ser potencialmente deshidratantes, son mantenidos en niveles mínimos, gracias a un polímero formador de película que deja una capa invisible para prevenir que desaparezcan.

BareMinerals creo otro producto que evita mezclar polvos con efecto matizante y formadores de películas.

Por el contrario, cubre los pigmentos con lípidos no grasosos e hidratantes, similares a los que encontramos en la piel, logrando que se fusionen de manera natural en tu cara.

Los extractos de sílice y bambú logran el efecto matizante, evitando la resequedad.

Recomendación:

Healthy Skin Harmony, Miracle Foundation SPF 20, Max Factor, es probablemente la fórmula menos sofisticada con un acabado mate empolvado.

BarePro Performance Wear Liquid Foundation SPF 20, de BareMinerals, tu piel no se verá apagada o plana, además de evitar la formación de películas, las cuales pueden bloquear los poros en zonas grasosas.

Base de textura sólida y ligera sensación

Las mujeres no quieren parecer que se encuentran audicionando para ser Ronald McDonald, pero ¿cómo puedes conseguir una textura sin acabado tieso?

En el mercado básicamente han solidificado ingredientes ultraligeros que se derriten cuando los aplicas en tu rostro.

Los talcos opacos y ceras gruesas son reemplazados por aceites y ceras finas, polvos, perlas pulverizadas y pigmentos finamente molidos con cubiertas que logran distribuirlos uniformemente en la piel, teniendo movimientos flexibles y resistencia a desaparecer.

Recomendación:

Frame Fix Moisturizing Solid Foundation. Suqqu, deja una película brillante de color.

Velvet Matte Foundation Stick, Nars, 885 MXN, tiene la misma calidad en su textura, pero un acabado más satinado y fresco, gracias a que añade polvos flexibles para recuperar el efecto mate. La esponja para aplicar, que es parte de la barra, la hacen única.

Base de maquillaje controladora de grasa

Gracias a la obsesión global por el iluminador, incluso quienes tienen una piel grasa buscan bases luminosas, lo que da pie a que algunas marcas afirmen que pueden reemplazar una apariencia grasosa por un brillo cosmético.

Dependiendo de la marca, muchos polvos reflectantes e iluminadores, así como hidratantes, son esenciales.

Por otro lado, para combatir el sebo y controlar manchas y granos existen polvos ‘inteligentes’ e ingredientes que limpian la piel como ácido salicílico y enzimas

Recomendación:

Synchro Glow Luminizing Foundation, de Shiseido, brilla en piel seca, pero al momento de que absorbe cualquier sebo se vuelve semitransparente, controlando el exceso de brillo.

Even Better Glow Light Reflecting Makeup FPS 15, Clinique, funciona mejor si tu piel es bastante grasosa: contiene iluminadores ópticos, es libre de aceite y elaborado con ácido salicílico, tan eficiente que reseca pieles no grasosas.

Base de maquillaje compatible con el color de tu piel

Si una base promete compatibilidad exacta para cada color de piel, significa que requiere alrededor de 7.5 billones de tonalidades.

El servicio de Lancôme no busca encontrar compatibilidad entre tu piel y una tonalidad en existencia (como lo han hecho otras rmas en el pasado), sino que utiliza una máquina ubicada en la tienda Harrod’s, Londres, en Nordstrom, Seattle y Los Ángeles, que escanea tu piel y determina su tono exacto.

Posteriormente, basado en tus preferencias, determina el nivel de hidratación y cobertura. Existen alrededor de 72 mil opciones posibles.

Recomendación:

Le Teint Particulier Custom Made Foundation, Lancôme, es un producto excelente para aquellas que no logran encontrar su tono ideal.

Lo que no puedes añadir, en cambio, son elementos como SPF (Sun Protection Factor), polvos reflectantes y suavizantes para piel.

Esto lo puedes obtener utilizando Foundation Matching Service, de Cosmetics à la Carte. En este caso, especialistas determinan tu tono con sus propios ojos, considerando cómo y dónde te gusta utilizar base.