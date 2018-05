BELLEZA: Pluma multicolor de maquillaje, la favorita de todas

Stylo 4 couleurs, un "todo en uno" para los ojos y los labios

Hace algunos años, tal vez cuando aún estabas en la primaria, la moda era tener una pluma multicolor, de esas que tenían todos los colores que necesitabas para hacer tus anotaciones, solo que desde hace algún tiempo ela favorita de todas.



Gracias a la marca Clarins, la pluma multicolor regresa con una función muy diferente a la que conocíamos.

Pues bien ahora esta herramienta llamada, Stylo 4 Couleurs, nos ayudará a las mujeres a lucir especialmente bellas, con un rostro super 'flawless'.

Ahora en lugar de tener tintas de color, negro, rojo, azul y verde, se cambio por tintas de SOLO maquillaje, la marca Clarins ha querido transformar esta pluma en una herramienta multiusos perfecta para llevar en el bolso a cualquier parte.

Clarins reinterpreta el lápiz escolar, en un lápiz de maquillaje. ¿El resultado? Un lápiz all in one* indispensable, disponible en 2 líneas tonales modernas y glamurosas.

¿Cuánto cuesta la pluma multicolor de maquillaje?

Esta nueva herramienta de maquillaje de Clarins, tiene un precio precio de venta de alrededor de $900 y está disponible en dos modelos diferentes.

Nuevo producto de Clarins

Para los ojos, un mismo negro intenso para perfilar la mirada y 2 tonos diferentes en ambos modelos:

El primero modelo que se encuentra a la izquierda de la imagen, cuenta con un color azul marino y verde bosque;para enmarcar la mirada y una de color nude para perfilar los labios con un tono natural.

El segundo, que está a la derecha, incluye lo más básico y atemporal, un gris platino y marrón esencial y un rojo intenso para dar protagonismo labios.

El Stylo 4 Couleurs es un TODO en UNO.

Con esto recordarás los días de escuela en el que tener una pluma de estas era lo más cool que podía existir y lo que hacía que la mayoría de los compañeros del salón quisieran hablarte o estar contigo para poder, en algún momento de la vida, pedirte prestada ese preciado tesoro.

Beneficios

Es un formato compacto, inteligente y portátil

Un all in one para el maquillaje de los ojos y los labios

Una acción de tratamiento para aportar confort

* Todo en uno.

Ingredientes

GIRASOL: Ofrece un confort absoluto a los párpados y los labios.

Su nombre científico, «helianthus», del griego (helios) y anthos (flor), viene de una bonita leyenda de la mitología griega.

Se dice que Clitia, una simple mortal, se enamoró profundamente del dios Helios y se dejó morir de amor al contemplar sin descanso el objeto de su pasión.

Helios, conmovido por su desesperación, la transformó en una flor que durante todo el día inclina hacia él su diadema dorada.

El girasol es de gran tamaño (su tallo puede alcanzar entre 4 y 5 metros de altura y su flor un diámetro de 80 cm) y también es una planta generosa cultivada por su aceite, muy rico en ácidos grasos esenciales.

En cosmética, se utiliza por sus propiedades hidratantes y protectoras; la capacidad del tallo de girasol para soportar una pesada flor y ayudarle a seguir el desplazañiento del sol sin debilitarse, intrigó a los investigadores de Clarins.

Descubrieron en su tallo unas sustancias que garantizan su firmeza y flexibilidad: las auxinas, estas se utilizan en los productos Clarins por sus excepcionales propiedades reafirmantes.

JOJOBA: ofrece un confort absoluto a los párpados y los labios.

Esta planta se conoce como el oro del desierto o la planta que no tiene sed, pues es un pequeño arbusto que crece en las regiones desérticas de California y de México.

La jojoba es capaz de resistir la ausencia de agua bajo temperaturas elevadas durante semanas.

El aceite de jojoba extraído de las habas es rico en ácidos grasos esenciales y en vitaminas.

Las mujeres lo han utilizado desde hace siglos para hidratar la piel y cuidar el cabello.

¿Cómo se aplica la pluma multicolor de maquillaje?

Tan solo debes fijarte en el color y la imagen que figuran bajo cada uno de los cursores, bajarlo y girar el lápiz en el sentido de las flechas para hacer salir la mina deseada. ¡Así de fácil! Ideal para los retoques a lo largo del día o la noche, para tener siempre a mano en el bolso.