BELLEZA: Consejos que necesitas para dar volumen al cabello fino

Si eres de las que siempre se queja porque su cabello no tiene volumen alguno, te falta movimiento y con tus looks no obtienes los resultados esperados, estás de suerte porque a partir de este momento todo esto será cosa del pasado gracias a los consejos que necesitas para dar volumen al cabello fino.

Si tienes el pelo fino, seguro que tus mañanas son una lucha constante para conseguir una melena con volumen y cuerpo y unos peinados con tanto estilo como el de las chicas de cabello grueso.

Por desgracia, nada podemos hacer para transformar el grosor de nuestra fibra capilar, pero sí podemos conseguir que nuestra lacia cabellera obtenga un volumen mucho mayor siguiendo unos sencillos trucos.

Lo primero, es peinarlo con cabeza, optando por coletas y recogidos con algún cardado suave, cortes capeados, estilos desfilados y moños altos (con relleno o sin él) que nos permitan crear la ilusión de un pelo con más volumen.

Sin embargo, no todo se reduce al peinado, y también existen una serie de truquitos que podemos seguir durante el lavado, el secado y el moldeado que nos ayudarán a dar volumen a tu cabello fino.

Lavado a medida

A la hora de elegir tu champú, acondicionador y mascarilla, opta por líneas que sean específicas para dar volumen al pelo. Así estarás actuando desde un primer momento en conseguir el resultado deseado, y no lo dejarás todo en manos de los productos de styling.

¿Un truco para que el acondicionador o la mascarilla no aporten peso a tu cabello y te hidraten sin chafarte el pelo? Aplícalos solo de medios a puntas y controla muy bien las cantidades.

Es muy importante que intentemos lavar el pelo un día sí y otro día no, para ir acostumbrándolo a aguantar más tiempo. Los pelos láceos suelen ser más grasos y por eso tenemos que hacer todo lo posible por mantener la grasa a raya.

Cuanto más te lo laves, el pelo más grasa generará y en consecuencia, menos volumen conseguiremos así que este es el primer paso para cuidar tu pelo fino.

Si sueles ir al gimnasio es obvio que el sudor es algo que no podemos evitar por eso para evitar lavarlo si ya lo lavaste el día anterior un truco es: secarlo con el secador y después aplicarte champú seco para que el pelo te aguante un día más.

Secador, tu mayor aliado

Es uno de los trucos más conocidos para dar más volumen a la melena, pero también es uno de los más efectivos. Cuando te seques el pelo hazlo siempre con la cabeza boca abajo, e incidiendo en la raíz del cabello.

Para conseguir todavía más volumen, mientras aplicas el calor, pasa los dedos por el cuero cabelludo separando bien el pelo y ahuecándolo.

Así, al volver a levantar la cabeza cuando hayas terminado con el secador, el resultado será totalmente distinto que si lo hubieras secado de la manera

El secreto está en la textura

Un pelo con volumen es un pelo con textura, por lo que los productos de styling serán tus grandes aliados a la hora de conseguir una melena de cine. Mousse de volumen, sprays de agua de mar, texturizadores… Es muy importante trabajar bien la raíz por lo que si además del champú seco, incluso con el pelo limpio, y te ayudas de un cardado el resultado será perfecto ya que te aportarán el volumen que necesitas.

Para fijar, nada mejor que una laca de fijación flexible y que no deje residuo, para no acartonar el cabello y que perdamos lo conseguido anteriormente. Es muy importante trabajar bien la raíz por lo que si además del champú seco te ayudas de un cardado el resultado será perfecto.

Corte y color

Como ya te adelantábamos antes, los mejores cortes para dar volumen al pelo son todos los que incluyan capas, desfilados y algún tipo de asimetría. Bobs, pixies y flequillos laterales serán algunos de tus must a la hora de obtener una melena con volumen XXL.

Los cabellos largos también en medida XXL acompañados de un poquito de espuma o las medias melenas o cortes long bobs también serán una de las mejores opciones para que visualmente parezca que tengas una mayor cantidad de cabello.

Los colores oscuros siempre aparentarán más cantidad de pelo mientras que los rubios deben ser largos o con cortes como los que recomendamos en el apartado anterior para que la sensación sea de mayor peso.

Si tienes pelo fino y laceo no te preocupes porque con todos estos consejos conseguirás encontrar el estilo que mejor te siente para por fin poder lucir de una melena con volumen, saludable y bonita. ¡Viva los pelos lisos!