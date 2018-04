BELLEZA: Conoce los estilos de maquillaje que dominan la temporada

¡Menos es más! y con algo sencillo en tu maquillaje seguirás luciendo igual de bella esta temporada.

¿A quién no le ha pasado que ya no sabe qué estilo probar para innovar y seguir viéndose igual de pulcra? Creo que todas tenemos looks favoritos, pero en general se dividen entre looks de temporada, para usar durante el día, formales y looks de noche pero en general todos siguen una línea por eso ahora conoce los estilos de maquillaje que dominan la temporada y conquista a todos.

Si bien estos estilos siguen siendo bastante simples y con colores muy neutros, nos invitan a combinar, difuminar e incluso hacer un poco más profesional los estilos casuales de siempre. ¿Te animas?

Conoce los estilos de maquillaje que dominan la temporada

ESTILO 1

Los labios en tono vino siguen estando en tendencia. Utilízalos cuando quieras conseguir un look elegante, tu outfit puede estar compuesto de un abrigo, un top y jean y de accesorios un anilo y aretes.

ESTILO 2

El rosa nunca deja de estar de moda, en cuanto al maquillaje, usa este tono en los párpados, ya que es una de las tendencias más hot y, al elegirlo en pastel, podrás jugar con este pigmento en todo tu rostro, al llevarlo también en las mejillas.

Tu outfit siempre debe llevar un sueter, blusa o abrigo en el tono rosa y sé muy cute usando accesorios como anillos.

ESTILO 3

En vez de un rojo cereza apuesta por un naranja encendido, que hará juego perfecto con los colores de tu ropa en esta primavera-verano.

ESTILO 4

Este look JAMÁS falla y se ha vuelto de los favoritos, pues bien dicen que menos es más... nos referimos al maquillaje natural, así que aquí ¡Los tonos nude son la clave! Este tipo de estilo te hace lucir más joven, despierta y fresca.

ESTILO 5

Innovate y atrévete a usar tonos llamativos en los ojos, haz un smokey eye deshecho y difuminado con azul y rojo. ¡Serás la más original!

ESTILO 6

EL cat eye negro es un must en el maquillaje, pero ahora hazlo tuyo y cambia el tono de ese delineado perfecto por uno azul o del color que te guste para agregar misterio o diversión a tu mirada, además va perfecto con unos labios glossy.

¡Inspírate con estos looks increíbles de maquillaje y sé única!