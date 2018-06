BELLEZA: 8 Peinados ideales para poco cabello y fino

Si eres de las que siempre se queja de que su cabello no tiene volumen, tienes poco pelo, su melena no tiene apenas movimiento, tus peinados no quedan tan vistosos como te gustaría, te damos 8 ideas de peinados para poco cabello y fino que serán tu salvación.

Si tienes el pelo fino, seguro que cada mañana te peleas con él intentado que tome volumen y forma, y has llegado a llevar peinados de lo más estrafalarios para conseguir que parezca algo más esponjoso de lo habitual.

Bien, pues no tienes que seguir batallando, escucha a tu pelo, y sobre todo, fíjate en muchas de tu estrellas favoritas, porque aunque no lo creas, muchas tiene el pelo fino y eso no las condiciona para lucir estupendas melenas o peinados que son tendencia.

8 Peinados ideales para poco cabello y fino

Melena midi cuidada

La melena midi se ha convertido en uno de los términos y tendencias de las últimas temporadas. Ni largo ni corto, esta longitud arrasa en el mundo de las celebs por su versatilidad.

Si optas por una melena midi pulida, realizando estratégicas ondas en los mechones cercanos a la cara o en las puntas, como hace Taylor Swift, le darás más volumen a tu melena. Si optas por llevar el pelo liso, también conseguirás darle más volumen a tu cabello, ya que cuanto más corta sea tu melena, mayor movimiento y volumen lograrás.

Moño alto

El clásico moño de bailarina, aunque esta vez algo más alto, también te ayudará a jugar con los volúmenes. Al tener el cabello fino, la sensación de un recogido limpio y un poco tirante, no te costará nada, y de esta forma, conseguirás centrar la atención en la castaña de tu moño, a la que puedes dar textura y volumen, ya sea cardándola o ayudándote de algún producto texturizador.

Pixie

El siempre chic pixie es uno de esos cortes sólo apto para las chicas con el pelo fino, así que enhorabuena. Aprovéchate de las cualidades de tu pelo y pasa la tijera.

Además de muy cómodo, ahorrarás en tiempo y productos. Ya sea un corte más apurado o uno más largo, dale vida al pixie con un flequillo al estilo Audrey Hepburn, y estrena look todos los días.

Melena midi ondulada

Como ya te hemos dicho, la melena midi es un must have esta temporada. Si ya eres de las que ha hecho la visita al peluquero, explora todas las opciones de este corte. Tanto si dejas tu melena con suaves ondas como si prefieres unos marcados rizos, el volumen de tu cabello aumentará.

Trenza efecto despeinado

De nuevo el efecto despeinado tiene la solución. Las trenzas pueden ser muy sencillas o muy elaboradas, el nivel de complicación lo eliges tú.

Aquí la clave es que una vez terminada tu trenza, saques algunos mechones y logres que parezca un peinado muy natural. Dale ese aspecto esponjoso a la parte trenzada de tu melena.

Las trenzas bajas te serán de gran ayuda ya que podrás sacar mechones de la parte alta para conseguir esa volumen tanto en la trenza como en el resto de tu cabello.

Bob

El corte bob llegó a nuestras vidas hace mucho tiempo, pero no nos abandona, sino que se reinventa. El ya mítico peinado por debajo de las orejas, ya sea con raya a un lado como con la raya en medio, conseguirá que tu cabello tenga más volumen.

Coleta efecto despeinado con volumen arriba

La coleta, además de ser uno de los peinados más sencillos y cómodos, puede convertirse en un look todoterreno que le aporte a tu melena un toque muy distinguido. Si tu cabello es fino, el efecto despeinado se va a convertir en una de tus armas secretas.

Genera algo de volumen en la parte superior de la coleta, y a continuación recoge tu pelo dejando la goma algo suelta, así lograrás el aclamado efecto messy.

Saca algunos mechones para darle un toque desaliñado. Si además le das algo de esponjosidad a la cola de caballo, el efecto óptico de un mayor volumen será todo un éxito.

Pixie asimétrico

Y dentro del pixie, tampoco hay que olvidarse de los cortes con un lado más largo. Este tipo de peinados te permiten jugar mucho ya que a la comodidad de un cabello corto le añadimos largos mechones que funcionan a modo de flequillo y que nos permiten crear diferentes looks. Fija y texturiza los mechones y el volumen se convertirá en una realidad.

Como has observado, nada como experimentar hasta encontrar el corte y el peinado que mejor encaje con tu rostro y con tu tipo de pelo.

Eso sí, si tu cabello es fino, lo que no debes hacer es dejar tu pelo muy largo y a los lados de tu rostro, ya que cuanto más largo esté, mayor sensación de pelo fino y lacio tendrás. Ya sabes, nada como cortar.