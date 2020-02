Bafta 2020: Kate y William fueron humillados por discurso de Brad Pitt foto cortesía BBC

Los Premios de Cine de la Academia Británica otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) en la edición del 2020 estuvo llena de grandes sorpresas con la presencia de los duques de Cambridge, Kate Middleton y el príncipe William, pero pasaron por una humillación terrible.

El Príncipe William, en su calidad de presidente de esta entrega, llegó a la gala de la mano de su hermosa esposa Kate quien robó todas las miradas en un estiloso vestido blanco de Alexander McQueen.

La llegada del matrimonio fue una de las más esperadas, con un gran outfit Kate dejó con la boca abierta a más de uno con un vestido blanco de Alexander McQueen con bordados dorados, de mangas cortas y escote corazón, pero no todo fue bueno para ellos.

Humillados

Justo en el momento en que Brad Pitt se quedó con el premio a Mejor Actor de Reparto por "Había una vez en Hollywood", aunque no pudo asistir a la ceremonia, Margot Robbie leyó una carta a su nombre que donde se burló del Brexit y del príncipe Harry, en presencia del William y Kate.

Margot Robbie leyó una carta FOTO GRAZIA

"Brad no ha podido estar aquí esta noche por obligaciones familiares, así que me ha pedido leer esta respuesta por él", dijo Robbie, después continuó leyendo "Eh, Reino Unido, he escuchado que acaban de quedarse solteros. ¡Bienvenidos al club!", añadió en referencia al Brexit y su salida de la Unión Europea.

Brad quiso llamar "Harry" a su premio porque estaba muy emocionado de llevárselo de vuelta a Estados Unidos, comentario ligando la situación que hizo referencia del hijo menor de Diana por su llegada a Canadá junto a su esposa Meghan Markle y el pequeño Archie Harrison.

Kate y William FOTO SCOOP

Al momento de la lectura el público estalló en risas, aunque para William y Kate fue un momento bochornoso no quisieron verse evidentes, incluso también se sumaron a las risas, aunque se sabe que jamás se burlarían de la situación en la que está pasado la realeza británica.

