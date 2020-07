Ayunos intermitentes: el método de Michelle Renaud para bajar de peso

Michelle Renaud y su método de ayunos intermitentes para bajar de peso foto tv notas

Si bien tanto estrellas del espectáculo como muchas mujeres y hombres, en esta cuarentena hemos subido algunos kilitos pues no cuidamos nuestra alimentación o dejamos a un lado el ejercicio. Esto ha sido uno de los factores que probablemente hizo que la joven actriz Michelle Renaud subiera un poco, pero ha revelado que los ayunos intermitentes han sido su mejor método para bajar de peso.

¿Michelle subió de peso?

La protagonista de La Reina soy yo, Michelle Renaud indicó que, aunque su cuerpo es muy delgado, en esta cuarentena notó un cambio significativo, es decir, su peso se vio afectado, por lo que aplicará un método para bajar de peso de manera eficaz.

¿Michelle subió de peso? pero con sus ayunos podrá bajar de peso foto pinterest

Ante este cambio, la reconocida actriz declaró en el programa D Generaciones de Unicable que ya está haciendo algo al respecto.

“Sí he subido, dentro de mi delgadez, sí he subido”

Renaud dijo que en una plática su novio, el actor Danilo Carrera, comentaron acerca de la subida de peso y la posible razón por la que aumentó fue por que dejó aún lado el ejercicio, de tal manera ya aplica los ayunos intermitentes, que es lo que siempre la ayuda a recuperar su peso ideal.

“A mí me han funcionado los ayunos intermitentes”

La famosa de 31 años indicó que en 16 horas no comes, entonces cena rico y hasta ese momento no había desayunado ni nada y no tengo nada de hambre. Por lo tanto, su cuerpo se pone a desechar todo lo que no necesita.

Controvertido método

En este programa, la dieta de Michelle Renaud fue criticada Arath de la Torre, quien comentó que este tipo de métodos es dañino para los cuerpos humanos, puesto que está mal porque el organismo no está recibiendo alimento.

Michelle se defendió su método comentando que…

“Entonces explícame por qué si somos de los animales con los estómagos más pequeños, somos los que más tragamos”.

¿En qué consiste el desayuno intermitente?

El ayuno intermitente es, en pocas palabras, hacer ciclos entre períodos en los que se come y períodos en donde se ayuna, suele ser un método famoso para bajar de peso, de hecho, diet doctor dice que si se hace de forma correcta tiene el potencial de otorgar importantes beneficios a la salud, puede ahorrarte tiempo y dinero.

Ayunos intermitentes para bajar de peso, método de Michelle Renaud Foto el rincón del sísifo

Estos son los más famosos:

El método 16/8

Este método consiste en comer durante 8 horas y tienes que ayunar durante 16, el periodo de ayuno normal incluye el sueño y unas horas más, puedes saltarte el desayuno, por ejemplo, y hacer la primera comida al medio día y seguir comiendo hasta las 8.

Dieta 5:2

Este método de ayuno intermitente se lleva acabo de esta manera, durante dos días a la semana debes reducir la ingesta de calorías a un máximo de 500-600 al día y los otros días puedes comer lo que quieras.

Comer, parar, comer

El otro método bastante famoso alterna días de ayuno con días de comer, de tal manera que si comes lo que quieras durante 24 horas y luego te tomas un descanso total de comida el día siguiente.