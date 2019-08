Ayuno intermitente, ¿la forma más efectiva para adelgazar?

Probablemente ya habrás escuchado del ayuno intermitente; un tipo dieta que te permite comer lo que tu quieras, sin preocuparte de las calorías, pero dentro de un periodo de tiempo específico. Aunque para muchos suena fantástico, existen diversas formas para llevarla a cabo y a continuación te diremos cuál es la más recomendable, según lo que dice la ciencia.

Dieta 5:2

Esta es una variante del ayuno intermitente y consiste en comer con normalidad durante 5 días y mantener una dieta hipocalórica (de aproximadamente 500 calorías) durante los otros 2 días restantes.

Diversas fuentes recomiendan colocar de forma consecutiva los días en los que ingerirás menos calorías, pues puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. Además, se dice que promueve la reducción de lípidos en la sangre, no obstante, los estudios demuestran que no suele ser más efectiva que una dieta tradicional. Eso sí, los resultados suelen mantenerse a largo plazo.

Ayuno en días alternos

Este tipo de dieta se recomienda cuando lo que se busca es una pérdida de peso rápida, pues diversas investigaciones han demostrado que se puede lograr un adelgazamiento importante en un período de entre 8 y 12 semanas.

Se le conoce coloquialmente como la “dieta del día siguiente” y consiste en realizar ayuno en días alternos, es decir que se turnan los días de alimentación normal con la de consumo restringido (igualmente de aproximadamente 500 calorías).

No obstante, no se recomienda a largo plazo, simplemente porque los pacientes suelen aumentar su ingesta de calorías con el tiempo y se ralentiza el ritmo de pérdida de peso. Asimismo, no representa ningún beneficio para la salud (como en el caso de la 5:2 que ayuda a disminuir la grasa en la sangre).

Alimentación en tiempo restringido

Este tipo de dieta funciona con las denominadas “ventanas de alimentación”, en las cuales se suelen consumir todas las calorías necesarias, luego de un ayuno prolongado de entre 16 y 20 horas.

También se le podría llamar 16:8, en la que se aplican 16 horas de ayuno y 8 de alimentación. Aunque la gente suele saltarse el desayuno durante este ciclo y consumir sus alimentos entre las 12 del día y las 8 de la noche, lo más recomendable es omitir la cena, pues por lo general, omitir el desayuno no conlleva una pérdida de peso importante.

Por otra parte, se ha demostrado que aunque se puede reducir la ingesta de calorías cuando se salta el desayuno, también disminuyen las calorías quemadas por actividad física, así que el déficit se compensa total o parcialmente. Además, se reduce la eficacia de la insulina, lo cual indica un efecto negativo.

Conclusiones

Si lo que buscas son efectos inmediatos, el ayuno en días alternos es tu opción, sin embargo, la 5:2 suele ser más fácil de mantener por un período más largo de tiempo. Además, tanto la 5:2 como la 16:8, aportan beneficios añadidos a la salud.

