¿Ausencia de períodos menstruales?

¿Alguna vez has tenido ese mini ataque de pánico cuando no te baja? Y el primer pensamiento que se te viene es: "estoy embarazada". Bueno, no te asustes, la reacción es normal, pero no siempre que se retrasa la regla es porque viene un bebé en camino.

Existen otros muchos factores que pueden explicar por qué aún no se ha presentado el sangrado menstrual. Antes de ponernos nerviosas debemos descartar todo tipo de situaciones.

Los sangrados cíclicos en la mujer se definen como menstruación y esta ocurre una vez al mes; sin embargo, la periodicidad depende de cada una.

Habitualmente ocurren cada 21 a 35 días y es derivada de la caída interna de la matriz, que mes con mes, se prepara para recibir un óvulo fecundado; si esto no ocurre, el endometrio se y produce lo que conocemos como sangrado menstrual.

Es normal que algunas mujeres a lo largo de un año tengan la ausencia de un periodo menstrual y pueden ser distintas las causas que lo provoquen que no son necesariamente un embarazo.

Existen varios padecimientos que se clasifican según el lapso de tiempo de la ausencia de la menstruación, que a continuación te mencionaremos:

Opsomenorrea

Sucede cuando tu periodo no aparece después de los 35 días. Es una alteración bastante común en las mujeres y, sobre todo se puede presentar de manera natural en mujeres de 50 años durante la premenopausia, así como en la adolescencia, cuando las mujeres están teniendo sus primeras menstruaciones ya que el ciclo menstrual se está regulando y su cuerpo está adaptándose a esta nueva etapa.

Amenorrea

Es cuando tu menstruación se ausenta por más de 90 días. Se estima que entre el 3% y el 4% de las mujeres presentará en algún momento de su vida amenorrea que no se deba al embarazo, la lactancia o la menopausia.

Menopausia

Ocurre cuando se ausenta por más de un año. En México más de 7.5 millones de mujeres pasaron por la menopausia. Y la edad promedio de la menopausia en la mujer mexicana es a los 48 años.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), para las mujeres adultas, la menopausia es una transición importante desde el punto de vista biológico y social.

¿Cuáles con las causas de opsomenorrea y amenorrea?

Existen múltiples factores que pueden causar estos trastornos, especialmente:

Ausencia menstrual de más de 35 a 90 días

Síndrome de ovarios poliquísticos

Estrés

Mala alimentación

Descanso inadecuado. (Sueño menor de 7 hrs. diarias o más de 8 hrs.)

Uso de anticonceptivos

DIU medicado

Implante subdérmico

¿Cuáles con las causas de la menopausia?

Siendo un proceso normal en la vida de las mujeres sus causas principales son:

Ausencia menstrual de más de un año

Término de la función de los ovarios

Síndrome de ovarios poliquísticos

Ausencia de útero

Ausencia de ovarios

Alteraciones cerebrales (glándula hipófisis)

Cuando se presenta un caso de este tipo es prioridad que acudas con tu ginecólogo de confianza para que valore la situación y defina qué es lo que está causando la alteración y brinde el tratamiento específico para cada condición.

