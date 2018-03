¿Aún tienes a tu ex en las redes? ¡Elimínalo!

Las redes sociales suelen ser un medio en el que muchas parejas dan a conocer el inicio de su relación y el término de éste. Eliminar los recuerdos es complicado, pero cuando te decides y lo haces, es liberador y ayuda a soltar las cosas del pasado.

Pero, según el doctor Jesse Fox, quien es auxiliar en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Ohio, comentó que:

'La parte más difícil de estar en redes sociales y haber terminado una relación es que tus memorias siguen siendo públicas durante un periodo en que las personas preferirían mantenerlas privadas'.

Es por eso que te damos las razones para eliminar para siempre a esa persona.

Al ver sus fotografías podría dificultar la superación de la ruptura y el por qué decidieron separarse. Te produciría sentimientos negativos, la sensación de extrañarlo y no te permitirás crecer.

Recordarás los mucho que se amaban antes de estar juntos; todos esos 'likes' y comentarios positivos de sus amigos en común te harán sentir peor.

Tu nueva relación podría complicarse, pues las personas que recién conozcas sentirán que todavía te interesa tu ex. ¡Mucho cuidado!

Si lo tienes como amigo, estarás al tanto de lo que hace y con el paso del tiempo puedes acceder a algo que no te conviene y te lastimaría más.

Evita acosos. hay ex que te pueden estar siguiendo o, incluso, molestando.

De acuerdo con un estudio, 50% de los entrevistados han contactado a su ex vía Facebook, 54% siguen siendo amigos aunque no tienen contacto frecuente, 25% ha borrado a su ex y 12% fueron eliminados antes de que ellos pudieran eliminar a su ex.

Recuerda que borrar o no borrar a tu ex es un tema que para muchos es polémico. Lo cierto es que hay razones para hacerlo.