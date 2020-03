Aumenta tus glúteos y piernas incluyendo estos alimentos en tu dieta. Foto: Fuerza Atleta.

El Journal of the international society of sports nutritions, recomienda que si se busca aumentar la masa muscular de piernas y glúteos se deben consumir alimentos que puedan nutrir correctamente estos músculos y han comprobado cuales son los mejores, así que, prepárate porque tendrás que incluirlos en tu dieta.

Dieta con lácteos, pero sin grasa

Consumir productos derivados de la leche, pero sin grasa o con muy bajos niveles, será tu opción perfecta para darle a tus piernas y glúteos fuerza, así que, consume yogurt, quesos y más productos lácteos.

Dieta: huevos, una proteína riquísima

Es momento de agregar a tu día a día el huevo, ya que, contiene una proteína conocida como albúmina que, te ayudará a ganar volumen en tus piernas y glúteos, así que, prepárate deliciosas hot cakes integrales, ensaladas y muchos batidos, así, te mantendrás fuerte y en forma.

Dieta con carne magra

El consumo regular de carnes magras como pechuga de pavo, ternera, pescado y atún, te ayudará dar más volumen a tus glúteos y piernas, pues, estás no contiene grasa, así que, si comes pavo o pollo, recuerda retirarle la piel, y evitar freírla, puedes, optar por asarla.

Dieta rica en legumbres

Abre la puerta a las alubias, lentejas, soja y garbanzos, pues, contienen minerales y proteínas que te ayudarán con tu objetivo, recuerda, es cuestión de ser creativo, hay muchas formas de cocinarlas, que tal, ¿unas hamburguesas de legumbres?

Semillas y frutos secos para tu dieta

Recuerda que, los frutos secos y semillas son excelentes entre comidas, pues, además, de mantenerte satisfecho, te ayudará a tener las piernas y glúteos que sueñas, solo recuerda que, siempre debes ingerirlos con medida, y sin sal o azúcar o podrían ser contraproducentes.

Estas son las frutas y verduras que debes incluir

Los siguientes alimentos, deberás consumirlos directamente, sin hacer jugos, pues, de esa manera solo estarías ingiriendo sus azucares: calabazas, peras, zanahorias, manzanas, maíz, fresas, patatas, plátanos y aguacates.

Dieta con carbohidratos

Incluye con frecuencia, pastas de trigo integral, harina de avena, pan integral, las cuales son ricas en carbohidratos y te ayudarán a aumentar tus glúteos y piernas, solo, cuida que siempre sean integrales, de lo contrario, podría ser mala para tu salud.

Aumenta tus glúteos y piernas incluyendo estos alimentos en tu dieta. Foto: Infobae.

Con información de Qué Alimentos.