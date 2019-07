¡Atrévete a llevar el cabello bicolor!, la nueva tendencia en Instagram

Sólo hay que volver unos cuantos años atrás para ver que esta tendencia bicolor ya existía, pero prácticamente nadie se atrevía a llevarla, de hecho, podríamos decir que Mónica Naranjo fue una de las grandes pioneras, ¡y vaya que se llevó unas cuantas críticas! Sin embargo, el cabello bicolor es lo de hoy y definitivamente deberías probarlo.

Estamos en otra época, los cabellos divertidos y teñidos de mil colores es lo que se está usando y a pesar de que el ombre, las californianas, el balayage y las babylights lucen fantásticas, este es un estilo que no podemos dejar de intentar.

Una artista actual que lo lleva ya (desde hace algunos años) es Sía y aunque se trata de una peluca, no podemos negar que luce fantástica.

Ahora bien, probablemente no existan muchas artistas con este look tan atrevido, al menos no por ahora, pero en Instagram ya es una de las tendencias favoritas y cientos de influencers ya portan este nuevo estilo adaptándolo a su propia personalidad.

¿En qué consiste el cabello bicolor?

Realmente es muy simple; sólo hay que teñir nuestro cabello con dos tonos diferentes, que aunque pueden ser completamente opuestos (blanco y negro), también pueden ser complementarios, por ejemplo al combinar dos tonos fríos o dos tonos cálidos, pues aunque surge con la idea de crear un contraste, también luce genial con colores similares, como la dupla perfecta de rosa y lavanda, o verde y azul.

Asimismo, en cuanto al estilo, ¡tú eliges cómo llevarlo! Hay quienes han optado por pintar únicamente los mechones de adelante o el flequillo, y otros que han adoptado el look original que consiste en pintar ambas mitades de colores diferentes. ¡Así que no esperes más y piensa cómo te gustaría llevarlo!

