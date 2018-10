Atrae el amor con Feng Shui.

Seguramente pasaste un fin de semana sin plan y con estas lluvias eso es súper triste, entonces es que tal vez algo en tu hogar está fallando con el orden y la decoración de los espacios, esto según el Feng Shui.

¿Qué es el Feng Shui?

El Feng Shui es una tradición milenaria, que enseña a intervenir el entorno para lograr una mayor armonía que se refleje en nuestras vidas. Sabemos que se puede poner en práctica para atraer bienestar, riqueza, salud y por supuesto, el amor.

Feng Shui.

Lo primero es lo primero

A medida que comiences a sentir más amor por ti misma (o), atraerás más energía de amor. Así que el Feng Shui no es la solución más inmediata o poderosa, pero sí ayuda a hacer más fácil tu búsqueda del amor en todas sus expresiones.

Ámate primero a ti misma.

Aquí los tips:

En general:

- Cuida la limpieza y el orden: Mantén tu casa en buen estado, sin cosas rotas o remendadas, papeles u objetos inútiles. Deja que entre aire fresco todos los días y asegúrate de que huela bien con esencias naturales o incienso. Descubre cómo las esencias florales pueden afectar tus emociones.

- Evita objetos que se sientan fríos, que hagan sentir aislamiento o tristeza: Según los expertos los muebles con ángulos marcados (como una mesa de cristal), los materiales sintéticos, las fotografías agresivas ahuyentan las energías del amor.

- Cuida los detalles: No hace falta tener un presupuesto alto para decorar bien. Es cuestión de hacer tus propias plantas de decoración, poner flores frescas en un florero o comprar la vajilla con colores alegres. Rodéate de cosas bonitas y agradables para ti y para los demás, y eso se notará en la energía de tu casa.

Recuerda que la base del Feng Shui es “menos es más”.

En tu habitación:

- La cama es de suma importancia: Según el Feng Shui, es muy importante tener una cama grande ubicada en el centro de la habitación con una mesa de noche a cada lado. No la pongas en un rincón.

- La norma es: dos de todo. Pon dos almohadas (o cuatro) y si te gustan, dos alfombras, una a cada lado de la cama.

- La ropa de cama: Compra ropa de cama sensual y agradable al tacto, de algodón o seda. Si te lo puedes permitir, deshazte de la ropa de cama que te recuerda a relaciones pasadas o que no te traen buenos recuerdos.

- Los colores: Tanto de la cama, demás objetos y de las paredes deben ser alegres (rosa, naranja) o bien suaves (rosa claro, pastel). Combínalos de modo que resulten armoniosos y relajantes, pero sin que tu cuarto parezca un catálogo de decoración (¡demasiado perfecto!).

- El closet: No lo tengas tan lleno, deja espacio para la ropa de alguien más: A veces nos llenamos de cosas que no tienen ninguna función específica pero que nos roban la energía. Tenemos ropa que hace mucho no usamos y comenzamos a acumular cosas. No despejar los espacios, aunque no lo creas, afecta la mente y trunca los propósitos. Hay que liberarse de cosas pasadas, limpiar las mesas de noche, botar los objetos que no nos gusten, y sí, deshacerte de las pertenencias, regalos o recuerdos de tu ex.

Feng Shui en la habitación.

En la cocina:





- Una norma sencilla, pero importante: nunca compres platos, cubiertos o copas para uno. Como mínimo, debes tener dos de cada cosa.

Feng Shui en la cocina.

En el baño:





- Deja espacio para sus cosas: Si estás soltera, compra un cepillo de dientes y alguna crema y desodorante para el sexo opuesto (¡pero cuidado con los malentendidos la primera vez que lleves a una nueva cita a tu casa!).

Amor en el baño.

En la sala:





- Las fotos: ¡Quita las fotos con tu ex! Guárdalas en una caja de difícil acceso. Reemplázalas por fotos con tu familia o amigos donde te veas alegre, ¡pero ojo! esto sólo en la sala, en tu cuarto, únicamente deberías poner fotos de pareja.

- Que el sofá sea cómodo y acogedor, y que en la habitación haya espacio para las visitas: Asegúrate que los muebles de la sala creen un círculo para propiciar la comunicación. Un truco fácil es poner las primeras patas de cada mueble sobre el tapete del centro.

Feng Shui para el amor en la sala.

Para conseguir pareja:





- Decora con artículos de color rojo.

- Pon en el sureste de la casa o habitación flores amarillas y/o un recipiente con agua dulce (que se debe cambiar todas las mañanas).

- Escribe las cualidades que quieres en tu próxima pareja y esconde el papel en la zona oeste de la casa.

Si quieres conseguir pareja, viste tu casa de rojo.



Para el compromiso:





- Vístete con ropa de color rojo o rosado.

- Usa accesorios de metal.

- Pon flores al oeste de la habitación y cuando estés en ella, siéntate de frente a esta dirección.

- Pon en la parte oeste objetos de color gris o de color marfil.

- Mantén el orden y la limpieza, para que la energía “chi” no se estanque

Sigue estos consejos.



Para mejorar el sexo:





- La cabecera de tu cama debe apuntar hacia el oeste.

- Tu cuarto debe estar decorado con objetos rojos, crema o rosa.

- Tu ropa de cama debe ser de algodón o seda preferiblemente.

- Cambia las sábanas con frecuencia.

- Ten orquídeas para aumentar el deseo sexual.

- Ten objetos pares, ya que simbolizan la unidad en el Feng Shui

- Evita la iluminación fuerte.

- Evita las alfombras.

La cabecera de tu cama debe apuntar hacia el oeste.



Para la armonía en la relación:





- Crea ambientes pacíficos, de acuerdo a la energía Yin.

- Decora con tonos cálidos y pastel

- Utiliza muebles de mimbre o madera

- Evita ángulos agudos en la casa. Si los hay escóndelos poniendo una planta tupida.

- Orienta la cama hacia el este, suroeste o noroeste para recibir energía pacífica.

- Pinta la puerta de la casa de color negro, café, beige o amarillo pálido.

- Pon flores amarillas a ambos lados de la puerta, ¡es mágico para el romanticismo y la armonía!

- Pon objetos rojos al oeste de la casa para engrandecer el romanticismo

Crea ambientes pacíficos, de acuerdo a la energía Yin.



Para el romance





- Pon objetos rojos o rosados en el lado oeste.

- Pon 2 rosas rojas en un florero de metal.

- Ten un espejo en el oeste de la casa.

- Evita poner adornos en los pasillos.

- Duerme de modo que tu cabeza apunte hacia el oeste.

Pon 2 rosas rojas en un florero de metal.