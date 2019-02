Astrónomo de Harvard afirma que una nave alienígena se acerca a la Tierra.

El director del departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard (EE.UU.), Avi Loeb, afirma e insiste en una hipótesis de que una nave alienígena se acerca a la Tierra, a lo que hace arrogancia de la "modestia cósmica", que hace referencia a creer que el ser humano está solo en el universo.

Su hipótesis del especialista insiste con su hipótesis de que el asteroide Oumuamua podría estar controlado por "seres inteligentes", lo que causó repudio de sus colegas.

Loeb, asegura que Oumuamua puede ser "una sonda enviada intencionalmente a la vecindad de la Tierra por una civilización alienígena.

Loeb, asegura que Oumuamua puede ser "una sonda enviada intencionalmente a la vecindad de la Tierra por una civilización alienígena", a la vez que destacó la posibilidad de que sea una "vela luminosa" que "flota en el espacio interestelar como un escombro de un equipo tecnológico avanzado", le explicó al diario The Washington Post.

Algunos especialistas en la materia están en contra de las declaraciones de Loeb, por lo que contradicen su hipótesis.

"Oumuamua no es una nave alienígena", aseguró el astrofísico de la Universidad Estatal de Ohio (EE.UU.) Paul M. Sutter, quien agregó que con "el solo hecho de mencionar" esa posibilidad, "los autores del artículo insultan a la investigación científica honesta".

Katie Mack, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (EE.UU.), expresó: "A veces escribes un 'paper' sobre algo que no crees que sea verdad en absoluto, solo con el propósito de ponerlo allí".

A pesar de los reacciones, Loeb no modifica su pensamiento e insiste en que el comportamiento de Oumuamua "significa que no puede ser, como se imagina comúnmente, un grupo de rocas con forma de papa larga". "Si alguien me muestra evidencia en contrario, entonces de inmediato daré marcha atrás”.

Cabe recordar el científico saltó a la fama a finales de 2017, cuando se detectó en Hawái un objeto interestelar que se movía a gran velocidad. Al estudiar su desplazamiento y su brillo, los investigadores concluyeron que sólo podía proceder de una estrella, así que lo bautizaron Oumuamua, que significa “explorador” en hawaiano.

El astrónomo lleva más de 30 dando clases en universidades del más alto nivel y tiene publicados cientos de artículos científicos sobre la naturaleza de los agujeros negros, las galaxias primitivas y otros temas.

Con respecto a su concepción del universo, no teme que esta le cause problemas: “Lo peor que me puede pasar es que me liberen de mis tareas administrativas, y eso me dará aún más tiempo para centrarme en la ciencia”, aseguró.