Astrología: Señales que debes terminar tu relación según el signo de tu pareja

Cuando las relaciones duran demasiado, hay una pared final contra la que choca cada signo del zodíaco. Si bien es cierto que todas las relaciones requieren trabajo, saber cuándo quedarse y cuándo irse es una habilidad importante.

Hay algunas realizaciones que le muestran que sí, se acabó, se acabó y ahora es el momento de marcharse. Esperar constantemente que tu pareja cambie nunca va a funcionar.

Así que es hora de hacer su última reverencia y dejar que las cortinas se cierren al terminar de una vez por todas. Lea en La Veradad Noticias acerca de las señales de alerta que su futuro ex da sobre la relación, de acuerdoa su signo zodiacal.

Aries: Cuando todo se convierte en competencia

A los aries les encantan los desafíos. Quieren ganarlo todo. Lo que puede ser taaaaan adornado cuando están tratando de conquistarte. Pero, ¿qué sucede cuando comienzan a tratarte como al enemigo en la guerra de elegir qué ver en Netflix?.

Siempre comienza con conflictos breves, pero se intensificará a ellos tratando de superarlo en todo momento. Antes de que te des cuenta, serás tratado más como un rival que como su pareja, es hora de volar.

Tauro: Cuando ya no sean cariñosos

Los tauro son esencialmente osos de peluche de tamaño natural, por lo que para ellos, abrazar es el lenguaje del amor. Pero si tu bebé Tauro no está siendo muy sensible (y no lo ha sido por un tiempo), algo está pasando.

Como signo del zodíaco gentil, los tauro anhelan la intimidad porque los recarga. Pasar de caricias a “retrocede, cariño" puede mostrar que lo han superado y la relación esta muriendo.

Géminis: Cuando te dan el tratamiento del silencio

A los Géminis les encanta hablar de todo. El último chisme. Ese meme gracioso que vieron. El clima. Cuando la comunicación se detiene, es una señal de alerta de que las cosas se están poniendo feas y rápido.

Si se encuentran atrapados en silencios largos y tensos, es hora de enfrentar los hechos. No hay nada de qué hablar porque prefieres no hablar. Hay demasiado resentimiento reprimido y ninguna conversación lo solucionará. Es hora de reducir sus pérdidas.

Cáncer: Cuando su apoyo emocional viene de alguien más

Los Cáncer consideran la confianza como la piedra angular de cualquier conexión porque les lleva tiempo abrir el corazón. En una relación, quieren contarte todos sus sentimientos y escuchar los tuyos también.

Sin embargo, si sienten que se les da por sentado el bering, endurecerán sus caparazones de forma permanente. Si su bebé Cáncer no depende de usted para ningún apoyo emocional, significa que lo está obteniendo en otro lugar. Ya no eres "su persona".

Leo: cuando tu vida sexual termina

Los Leo son románticos y sensuales. El sexo le da a Leo la oportunidad de sentirse como el centro de tu mundo, así que sabes que nunca lo dejarían pasar. Es decir ... a menos que estén más intrigados por conseguirlo de otra persona.

Ya sea que estén realmente engañando o simplemente enamorados de otra persona, esto hará que tus juegos apasionados disminuyan y, finalmente, tu vida sexual se esfumará por completo. Tu relación probablemente no se quedará atrás.

Virgo: Cuando no hacen planes para un futuro juntos

Los virgos son planificadores. Su plan de cinco años tiene un plan de cinco años. Piensan de la A a la Z y luego vuelven a revisar todo, tres veces. Entonces, cuando se trata de relaciones, eh, duh, están pensando en el futuro a largo plazo.

Ya sea que estén organizando en secreto la cena que será el próximo martes o explorando lugares para sus primeras vacaciones después de la pandemia, los Virgo no dejan piedra sin remover.

¿Pero en el momento en que tu bebé deje de hacer planes? Es hora de trazar su propia estrategia de salida.

Libra: Cuando tu relación se vuelve unilateral

Los Libras tienen que ver con ser "dos guisantes en una vaina". Su signo se trata literalmente de asociación y equilibrio. Les encanta reflejar a los demás, especialmente a su abucheo. Sin embargo, la luz roja llega cuando su pareja Libra ya no ve su punto de vista, ni siquiera intenta hacerlo.

Cuando todo se vuelve completamente unilateral, eso significa que ustedes dos ya no son un equipo.

Escorpio: Cuando sus bromas se vuelven hirientes

Los escorpio tienen un aguijón. Conocerlos es amarlos, pero también, eh, temerlos. Ninguna relación con un Escorpio está libre de al menos un poco de volatilidad, ¡porque este signo de agua es tan jodidamente apasionado!.

Pero llega un momento en el que los juegos de amor de Escorpio no son en realidad solo un punto de partida para un sexo caliente lascivo. En realidad son, como, muy malos. Esto puede tomar la forma de menospreciarlo o simplemente hacer que se sienta mal.

La cuestión es que los escorpio a menudo no saben cuándo han ido demasiado lejos porque viven para la intensidad. Pero cuando las ligeras burlas de tu bebé se conviertan en púas reales, es hora de ponerse en marcha.

Sagitario: Cuando han caído en una rutina

Salir con un Sagitario siempre es una aventura. Y mejor que sea ... ¡de lo contrario, este letrero de fuego te dejará en el polvo! Sin embargo, las señales reveladoras de que te diriges a un hotel de corazones rotos son:

1) cuando ambos ya no te diviertes, 2) te has adaptado a una rutina de AF obsoleta y 3) tu pareja Sagittarius te hace sentir que no puedes ser tú mismo. Las cosas extravagantes del otro que alguna vez fueron encantadores el uno del otro ahora son simplemente molestas.

Cuando te sientes atrapado en una rutina, esto muestra que sus vidas se dirigen en diferentes direcciones y su Sagitario está listo para galopar.

Capricornio: Cuando el trabajo es siempre más importante

De acuerdo, los Capricornio son conocidos por ser adictos al trabajo y apuntar alto en el departamento de su carrera. “Tenerlo todo” —el éxito, un gran corte de pelo, un abucheo asombroso, etc.— es una de las metas de Capricornio.

Pero cuando su pareja Capricornio no puede hacer tiempo para ti y usa el trabajo como excusa para no verte, es un problema. Ellos saben cómo dedicar tiempo a quienes son importantes, así que si no estás en lo alto de la lista, tómalo como una razón para romper.

Acuario: Cuando dejan de invitarte a estar con sus amigos

Los acuarianos aman a sus amigos. Como, sus mejores amigos son # 1. Entonces, básicamente, si estás saliendo con un Acuario, no solo debes agradarle a sus amigos, sino que a sus amigos les agradarás más.

Y si tu bebé Acuario comienza a esconderte de su grupo de amistades, significa que cree que ya no encajas. Si siempre elige a sus amigos en lugar de pasar tiempo contigo, no se sorprenda si escucha: "Simplemente no está funcionando".

Piscis: Cuando ya no les importa la relación

Los piscis son almas sensibles que saben cómo empatizar con cualquier persona. Su naturaleza compasiva los lleva a poner todo su corazón en las relaciones. El gran momento llega cuando tu abucheo de Piscis admite que realmente ya no le importa.

Claramente se han sentido estancados y aburridos durante demasiado tiempo, y la apatía ha comenzado. Si los pillas desconectando cuando te quejas de tu compañero de trabajo menos favorito, ya se han retirado de la relación y tú también deberías hacerlo.

