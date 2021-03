Astrología: La canción "girl power" ideal para tu signo del zodiaco

Marzo es el Mes de la Historia de la Mujer y antes de que termine, en La Verdad Noticias nos preparamos para honrar a todas las mujeres increíbles en nuestras vidas y en el mundo, con una lista de reproducción de poder femenino específicamente seleccionada por el signo del zodíaco.

Cada una de estas canciones al estilo "girl power" atrae y realza la vibra del signo zodiacal con el que resuenan. Escúchalas mientras das un paseo, haces los deberes o quieres sentirte empoderado. ¡Estas canciones hechas por estrellas femeninas aumentarán tu fabulosidad en poco tiempo!.

Jennifer López, la diva latina nacida bajo el signo de Leo

Aries

"God is a Woman" de Ariana Grande: Al igual que la canción icónica de Ariana Grande, Aries no se disculpa por quiénes son y no tiene miedo de ser potencias. “God is a Woman” anima a las mujeres a no importarles cuando se trata de lo que otros piensan de ellas.

Tauro

"22" de Taylor Swift: Los Tauro son amigos leales, a quienes les gusta divertirse con sus mejores amigas. “22” de Swift reconoce la importancia de las amistades entre mujeres y las anima a crear dinámicas positivas con sus mejores amigas.

Géminis

"I´m Every Woman" de Whitney Houston: Originalmente lanzada a fines de la década de 1970 por Chaka Khan, celebra la confianza y la fuerza de la mujer. Además, señala cómo las personas pueden tener diferentes sentimientos y vibraciones, pero son poderosas en su capacidad para exigir el respeto que merecen.

Cáncer

"Stronger" de Britney Spears: Los Cáncer son uno de los signos más salvajes del zodíaco, por lo que "Stronger" de Britney Spears los inspirará a usar su fuerza y hacerse cargo de su propia vida.

Leo

"Roar" de Katy Perry: Aunque los Leos son leones y no tigres, la fiereza en su necesidad de ganar en todo y ser campeones en todo lo que hacen. Tienen voces poderosas y "Roar" porque no se disculpan por perseguir lo que quieren.

Virgo

“Beautiful” de Christina Aguilera: “Los Virgo pueden criticarse a sí mismos, lo que significa que necesitan una canción que les levante el ánimo y los haga sentir como las superestrellas que son. Esta canción le dará a cada mujer Virgo la fe y la convicción para creer en sí misma. Además, disfrute de su belleza y asombro.

Libra

"Feeling Myself" de Nicki Minaj con Beyoncé: La mayoría de las veces, los Libra dan mucho a las relaciones. Siempre se ven a sí mismos a través de los ojos de su pareja o enamorado, por lo que "Feeling Myself" les ayudará a encontrar la fuerza dentro de sí mismos para abrazar su individualidad (separada de su relación o asuntos de su corazón).

Escorpión

"WAP" de Cardi B y Megan Thee Stallion: "WAP" está destinado a empoderar a las personas para que se sientan cómodas en su propio cuerpo y superar el estigma social que rodea la discusión abierta sobre el sexo.

Sagitario

"Girl On Fire" de Alicia Keys: Sagitario es un espíritu libre que hace lo que quiere, cuando quiere. El gusto y la conducta apasionada del arquero son fuerzas a tener en cuenta, al igual que "Girl on Fire" de Alicia Keys. Esta canción animará al intrépido Sagitario a tomar mayores riesgos y buscar la grandeza sin remordimientos ni culpa.

Capricornio

“Independent Women" de Destiny's Child: Los Capricornio son más que capaces de cuidarse a sí mismos económica y emocionalmente. “Independent Women, Pt. 1" de Destiny's Child apoyará su fuerte sentido de sí mismo, desarrollará su confianza y poder para hacer su propio dinero a través de su arduo trabajo.

Acuario

"Rebel Girl" de Bikini Kill: Los Acuario son conocidos por su personalidad única, por lo que resonarán con el clásico himno punk de Bikini Kill, "Rebel Girl". No solo inspirará a Acuario a rebelarse contra el patriarcado, sino que también les dará el coraje para abrazar su verdadera naturaleza.

Piscis

"I Love Me" de Demi Lovato: Siendo los buscadores de libertad que son, Piscis se identificará con “I Love Me” de Demi Lovato, para defenderse cuando los demás lo critiquen. Esa es la máxima forma de audacia.

