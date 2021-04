Astrología: Estos son los 4 signos del zodíaco más tímidos

Cuando se trata de analizar personalidades, comprobar los detalles cósmicos de nuestras cartas natales en Astrología puede arrojar luz sobre muchas cosas, incluso si es más probable que seamos introvertidos o extrovertidos.

Pero, ¿puedes medir el nivel de extrovertido de alguien basándose solo en un signo del zodiaco? Si eres uno de los signos más tímidos, es posible que puedas culpar a las estrellas de tu timidez, como te revelaremos en La Verdad Noticias, a continuación.

Hay muchos factores (astrológicos y de otro tipo) que pueden contribuir a la timidez, pero una manera fácil de evaluar si alguien es más un alhelí o un niño salvaje es buscar el elemento de su signo zodiacal en la astrología.

Los signos de fuego y aire tienden a ser más sociales y enfocados hacia el exterior, pero los signos de tierra y agua son más propensos a ser tímidos e introspectivos. Por ejemplo, los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) son reservados y pragmáticos, por lo que prefieren sentarse y observar tranquilamente el mundo que los rodea.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) son emocionales e intuitivos, por lo que generalmente están más enfocados en sintonizar las vibraciones de las personas en lugar de compartir sus sentimientos de inmediato.

Esto también se relaciona con el concepto de dualidades en astrología, ya que tanto los signos del agua como los de la tierra se consideran los signos receptivos del zodiaco y, por lo tanto, son más naturalmente introvertidos.

Si desea profundizar en la astrología de la timidez, también hay ciertas casas en una carta natal que puede consultar para obtener más información. Tener ciertos planetas en tu tercera casa de comunicación puede afectar la forma en que expresas tus ideas al mundo y te dice si eres tímido a la hora de decir lo que piensas.

Tu undécima casa de amistades también puede decirte mucho sobre tu vida social, así que busca el signo gobernante de esa casa y los planetas dentro de ella en busca de pistas de los astros sobre cómo interactúas con los demás en un entorno grupal.

Por supuesto, se necesita más que nacer en un día determinado para determinar si alguien es más una violeta que se encoge o un payaso de clase. Pero si eres uno de los signos del zodiaco más tímidos del grupo, entonces la astrología podría ayudarte a explicar algunas de tus peculiaridades.

Esto dice la astrología sobre timidez de Cáncer

Cáncer

Los cáncer son uno de los signos más nutritivos del zodiaco, por lo que harán todo lo posible para que otras personas se sientan cómodas y cuidadas. Pero estos amables oyentes en realidad prefieren atender las necesidades de los demás en lugar de abrirse sobre sus propias emociones, lo que a menudo puede hacer que parezcan tímidos.

Los cáncer están representados por el símbolo del cangrejo, un animal que tiene un exterior duro para proteger su sensible corazón interior. Dicho esto, estos signos de agua generalmente necesitan tiempo y paciencia antes de sentirse seguros al salir de sus caparazones y mostrar a otras personas sus verdaderos colores.

Esto dice la astrología sobre timidez de Escorpio

Escorpio

Los escorpio suelen parecer misteriosos, reservados y quizás un poco intimidantes. Y aunque su presencia es casi siempre poderosa, tienden a caer en el lado tímido y callado. Están representados por el símbolo del escorpión que porta veneno, que aporta intensidad a su energía emocional.

Pero al igual que los cáncer, el exterior duro de este signo de agua está ahí para proteger todos los sentimientos profundos en su núcleo. Los escorpio son muy sensibles, por lo que les gusta tomarse su tiempo para investigar a las personas y evaluar su entorno antes de que se permitan volverse vulnerables.

Esto dice la astrología sobre timidez de Capricornio

Capricornio

Los Capricornio son conocidos por ser más reservados y serios que la mayoría, lo que a menudo los hace parecer tímidos. Pero no es que tengan miedo de hablar o compartir sus pensamientos, simplemente no suelen sentir el deseo de decir nada que no sea necesario.

Estos signos de tierra trabajadores son pragmáticos hasta la médula, por lo que concentran más energía en mantener conexiones a largo plazo con su círculo íntimo y es posible que no sean la primera persona en iniciar una conversación con alguien nuevo.

Esto dice la astrología sobre timidez de Piscis

Piscis

Piscis son signos de agua suaves que están profundamente en contacto con sus sentimientos, por lo que a menudo prefieren conocer la energía de las personas sentándose y apoyándose en su intuición en lugar de charlar.

Pero si bien compartir sus sentimientos con nuevos amigos puede ser una lucha para los tímidos Piscis, estos peces del zodiaco se sienten mucho más cómodos expresando sus pensamientos y sentimientos de formas más esotéricas o simbólicas, como a través de la poesía, la música o el arte, según revela la astrología.

