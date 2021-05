Astrología: ¿Cómo es la compatibilidad en el amor de Cáncer y Leo?

La compatibilidad en el amor de Cáncer y Leo es como el día y la noche. El cangrejo regido por la Luna es profundamente emocional, sensible e introvertido, mientras que el león regido por el Sol es apasionado, feroz y extrovertido.

Sus personalidades son tan diferentes que es posible que no esperes que estos dos duren, pero ambos son verdaderos románticos de corazón, leales hasta la médula y valoran el amor duradero.

Si bien esta pareja puede no ser la más fácil de navegar, aún puede ser una relación a la que vale la pena intentarlo. La compatibilidad en el amor entre Cáncer y Leo que te presentamos en La Verdad Noticias tiene todo lo que necesitas saber sobre este dúo de signos de agua y fuego.

Compatibilidad en el amor de Cáncer y Leo

Esta es una pareja única porque está regida por las "luminarias", que son dos de los "planetas" más importantes de la astrología: el Sol y la Luna. Según la astrología, la luz y la energía entre Cáncer y Leo se reflejan entre sí.

Cáncer también es un signo de agua cardinal, mientras que Leo es un signo de fuego fijo. Los signos cardinales son los iniciadores y visionarios del zodiaco. Están llenos de ideas y adoptan fácilmente nuevos comienzos y cambios. Los letreros fijos.

Por otro lado, están muy enfocados. Son notoriamente tercos, pero una vez que se fijan en algo, lo llevarán a cabo, lo que afectará la compatibilidad en el amor de estos dos signos.

La vida sexual de Cáncer y Leo

Compatibilidad en el amor afecta vida sexual de los signos

Ambos signos del zodiaco son románticos: crearán el ambiente atenuando las luces y encendiendo su lista de reproducción especial. Y ambos son amantes generosos a su manera.

Según la astrología, Leo traerá pasión y emoción al dormitorio, animando a su pareja a salir de su caparazón. A los Leo les encanta sentirse adorados y Cáncer, que está atento, los hará sentir deseados.

Pero es posible que sus libidos no coincidan. Según la astróloga Kristina Semos, astróloga y propietaria de AstroOils, el impulso sexual de Cáncer tiende a ir en oleadas. Esto puede ser un problema para el ardiente Leo, que a menudo está más de humor y enérgico constantemente.

Otro problema es la falta de conexión emocional. Para Leo, el sexo puede ser divertido y una forma de conectarse con su pareja. Pero para Cáncer, una conexión emocional es clave. Si Cáncer no siente ese vínculo con su pareja, se sentirán insatisfechos.

Sexualmente, Leo puede abrir a Cáncer y ayudarlos a explorar más sus cuerpos. Pero el sexo también puede parecer unilateral si Cáncer no se siente emocionalmente en sintonía con su pareja Leo.

Según Ribas, Cáncer está ansioso por complacer. Pero si no creen que sus sentimientos sean correspondidos, los resentimientos pueden acumularse entre las sábanas.

Problemas en su compatibilidad en el amor

A pesar de sus diferencias básicas, normalmente quieren muchas de las mismas cosas en la vida y tienen las mismas necesidades emocionales, dice Semos, pero sus enfoques son diferentes.

"Leo es más atrevido y llamativo al respecto, mientras que Cáncer tiende a ser tímido, por lo que podría haber algunos pasos en falso para llegar al punto en que se sincronizan y se dan cuenta de lo similares que son en realidad".

Según Ribas, Leo también tiene tendencia a ser melodramático. Les encantan los grandes gestos y colmarán a su pareja de regalos y adoración. Los cánceres, por otro lado, muestran su amor a través de actos de servicio.

Para ellos, son las pequeñas cosas cotidianas las que más les importan. Aunque Cáncer estará bien con la forma en que Leo muestra amor, eventualmente querrán que su pareja sea más honesta y sincera con sus sentimientos.

“La lección para ambos es no proyectarse entre sí”, dice Ribas. Si pueden aceptarse como son, su relación puede ser armoniosa.

En general, una relación Cáncer-Leo no es la coincidencia zodiacal más compatible para ninguno de los dos signos, pero no es la peor. De hecho, Ribas dice que no es una relación fácil de navegar, pero como dos personas que son leales, amorosas y orientadas al compromiso, tienen un potencial duradero.

De acuerdo a la compatibilidad en el amor de Cáncer y Leo, si pueden establecer límites saludables y aprender a lidiar con la forma de expresar emociones de los demás, esta relación puede funcionar.

