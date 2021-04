Astrología: ¿Cómo es la compatibilidad de Cáncer y Géminis en el amor?

Géminis es la mariposa social del zodiaco que pasa los fines de semana con amigos y gente nueva encantadora. El cáncer, por otro lado, es el cangrejo dulce y sensible que pasa los fines de semana relajándose en la comodidad de su casa.

Son dos signos que se sientan uno al lado del otro en la rueda del zodiaco, pero no tienen mucho en común. Y aunque las diferencias pueden hacer que una relación sea más emocionante, Géminis y Cáncer pueden tener demasiadas dificultades.

A continuación, en La Verdad Noticias, te presentamos la compatibilidad del zodiaco de Géminis y Cáncer le dará una idea de como es el romance entre este par de signos.

Así es el romance de Cáncer y Géminis

Cuando se conocen por primera vez, Cáncer se sentirá atraído por la amabilidad, la atención y el sentido del humor de Géminis, quien encontrará intrigantes la calidez y la sinceridad del cangrejo.

También les gustará lo cómodo que es estar cerca del recatado cangrejo. Pero Géminis es el tipo de pareja del que los amigos de Cáncer probablemente les dirán que se mantengan alejados.

Por un lado, los gemelos valoran la libertad en las relaciones, mientras que el cangrejo valora la seguridad. Los Géminis salen para divertirse y conocer gente nueva, mientras que los Cáncer salen para encontrar a su alma gemela.

No importa qué tan buenas sean las cosas al principio, su enfoque del amor y las relaciones es tan diferente que los astrólogos dicen que seguramente enfrentarán desafíos en el futuro.

La vida sexual de Géminis y Cáncer

Cuando se trata de estos dos en el dormitorio, serán un trabajo en progreso y se necesitará mucha comunicación para que funcione. Géminis está preparado para casi cualquier cosa cuando se trata de sexo, lo que no se adapta a Cáncer, que es un romántico por naturaleza.

Cáncer puede tardar algún tiempo en sentirse lo suficientemente cómodo como para probar cosas nuevas en la cama. Los Géminis necesitan mucha variedad para mantenerse satisfechos a largo plazo y pueden decidir buscar en otra parte si no se satisfacen sus necesidades.

El cangrejo también sueña con noches largas, apasionadas y tiernas en casa con su pareja. Aunque los Géminis no tienen problemas para acurrucarse y charlar un poco después del sexo, tienden a pasar de una cosa a otra. El sensible Cáncer puede tomar esto como algo personal y apagarse.

Los problemas entre Cáncer y Géminis

El mayor desafío para estos dos signos es lograr un equilibrio entre libertad y seguridad. La inseguridad natural de Cáncer no es algo que Géminis comprenda fácilmente, y Cáncer no acepta el deseo del otro de revolotear para aprender algo sobre todo y todos.

En esencia, Cáncer quiere una relación amorosa en la que solo ellos y su pareja estén plenamente presentes juntos. Para ellos, se trata de estar con su alma gemela.

Géminis, por otro lado, sueña con una relación en la que aún puedan explorar. Esto no significa necesariamente que no quieran comprometerse con alguien, simplemente no quieren sentirse atados o limitados.

En general, Géminis y Cáncer son una pareja zodiacal altamente incompatible. Encontrar un término medio será un desafío para ambos, ya que tienen necesidades muy diferentes en una relación y terminarán sintiéndose insatisfechos de alguna manera.

A menos que haya otros aspectos más compatibles dentro de la tabla de cada socio, la relación nunca puede despegar realmente o podría volverse negativa muy rápidamente.

