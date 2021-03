Astrología: ¿Cómo es la compatibilidad de Aries y Acuario en el amor?

Si alguien va a derretir el corazón del gélido Acuario del zodíaco, ese será Aries. Ambos son dos signos únicos que pueden apreciar las peculiaridades del otro de una manera que nadie más puede.

El carnero impulsivo y el portador de agua intelectual no parecen una pareja compatible en la superficie. Si bien tienen muchas diferencias, también comparten muchas similitudes de acuerdo a la astrología.

La compatibilidad del zodíaco de Aries y Acuario que te presentamos en La Verdad Noticias tiene todo lo que necesitas saber sobre esta pareja progresiva de signos de aire y fuego en cuanto al amor y romance.

Así es el romance de Aries y Acuario

Intelectualmente, Aries y Acuario hacen una gran pareja. Según la astróloga Elisa Robyn, el carnero encontrará sus "límites mentales sacudidos y realineados" por el Acuario de mente abierta. "¿Por qué viajar en línea recta cuando puedes explorar caminos secundarios a lo largo del camino?".

“Se involucrarán mutuamente con humor, bromas y temas interesantes. ¡A estos dos les encantarán sus aventuras cognitivas! "

Aries y Acuario tendrían una intensa vida sexual

El aire alimenta el fuego, lo que se traduce en una química natural y una excitante vida sexual para esta pareja. “Tanto Aries como Acuario son signos masculinos, por lo que esta es una relación que simultáneamente tendrá una gran cantidad de energía, resistencia y terquedad”, dice Robyn.

Aries traerá el calor, la pasión y la energía al dormitorio, mientras que Acuario traerá creatividad y aventura. Acuario siempre está buscando nuevos juguetes sexuales con los que jugar, y Aries siempre está dispuesto a probar cualquier cosa al menos una vez.

Ambos signos se sentirán como si finalmente hubieran encontrado una pareja que pueda satisfacer sus necesidades sexuales.

Los obstáculos al romance de Aries y Acuario

Sin embargo, estos dos se encontrarán con problemas en lo que respecta a la vinculación emocional. Según Robyn, Aries está gobernado por el "guerrero impetuoso", Marte, mientras que el distante y frío Urano gobierna a Acuario.

Si bien Aries tiende a sentir las cosas profundamente, no está en su naturaleza ser vulnerable. Acuario es más lógico y tiende a encontrar distracciones en las emociones. No es que no les importe; es más difícil para ellos confiar en los sentimientos que en la lógica.

Aries y Acuario podrían tener problemas para mostrar su lado vulnerable al otro

No importa qué tan bueno sea el sexo, si ninguno de los dos está dispuesto a abrirse emocionalmente, su relación puede dejarlos sintiéndose vacíos y solos. Además, otro problema potencial es su amor por la libertad.

Si bien ambos signos necesitan espacio en una relación, a Aries le gusta la idea de la libertad, mientras que Acuario la ve como un estilo de vida. "Acuario puede comprometerse con las relaciones, pero sus mentes y almas siempre anhelarán volar a una estrella distante", dice Robyn.

Aries tiende a ser posesivo, mientras que Acuario es un rebelde nato. A Aries le gusta tener el control, lo que nunca logrará realmente con un compañero de Acuario. Eso puede ser difícil de aceptar para algunos carneros.

Si pueden trabajar para abrirse emocionalmente, esto tiene el potencial de durar. "Esta relación puede ser intelectual y espiritualmente atractiva y puede resultar en una pareja maravillosa que sacudirá al mundo", dice Robyn.

