Astigmatismo ¿Por qué causa visión borrosa, especialmente de noche?

El astigmatismo es una afección ocular que causa visión borrosa, especialmente con poca luz. A continuación La Verdad Noticias te informa quienes y porqué desarrollan este padecimiento.

El astigmatismo ocurre cuando el ojo tiene más forma de óvalo que de esfera, lo que distorsiona la luz que entra. Y cuando, para empezar, hay poca luz, como al anochecer, las señales visuales son escasas, lo que puede agravar el problema.

El astigmatismo es bastante común: afecta aproximadamente a uno de cada tres estadounidenses, según la Academia Estadounidense de Oftalmología . Y ocurre con más frecuencia a medida que envejece. Por ejemplo, se estima que el 23% de las personas de 20 a 39 años, el 28% de las personas de 40 a 59 años y el 50% de las personas de 60 años o más tienen astigmatismo.

¿Qué es el astigmatismo?

El astigmatismo es uno de los cuatro tipos de errores de refracción, en los que la forma del ojo no dobla la luz correctamente y provoca una visión borrosa. Los otros tipos de errores refractivos son:

Miopía: Dificultad para ver a menos que haya objetos cerca de los ojos.

Hipermetropía: la capacidad de ver claramente si los objetos están lejos, pero la visión de cerca es borrosa.

Presbicia: o cuando tiene problemas para enfocar objetos de cerca y necesita lentes para leer.

Los pacientes pueden tener más de una de estas condiciones refractivas simultáneamente. La mayoría de las personas nacen con astigmatismo. Por lo general, se debe a que su córnea (la ventana transparente frente al ojo) es más ovalada que redonda o porque su lente lenticular está demasiado curvada.

¿El astigmatismo afecta la percepción de la luz?

Los oftalmólogos dicen que la visión borrosa por astigmatismo es la misma sin importar la hora del día. Sin embargo, la visión borrosa puede volverse especialmente notable por la noche debido al contraste entre la luz y la oscuridad.

La gente dirá: Tengo problemas para conducir de noche, pero no de día. Y no es que durante el día no tengan el error de refracción, es solo que son capaces de superarlo mucho más fácilmente que de noche cuando hay menos luz.

La razón por la que la visión puede no ser tan borrosa durante el día es que hay menos luz para que el ojo pueda enfocar. Para compensar, la pupila se dilata para dejar entrar más luz.

Una pupila más grande significa que se está utilizando más córnea y lente para enfocar la luz. El uso de más de estas superficies aumenta los síntomas de astigmatismo u otros errores de refracción.

Síntomas del astigmatismo

Los expertos coinciden en que el síntoma principal del astigmatismo es no ver con claridad. Eso puede causar otros síntomas, que incluyen:

Visión borrosa en todas las distancias.

Fatiga visual y dolores de cabeza.

Visión rayada.

Las luces circulares aparecen como óvalos.

Dificultad para funcionar a ciertas distancias.

Algunas personas pueden leer si su astigmatismo se alinea en una determinada dirección, pero tienen problemas con otras tareas que requieren ver desde lejos.

Si tiene antecedentes de problemas de visión, puede ser el momento de consultar a un profesional. Siempre que tenga la visión borrosa, debe consultar a un médico porque muchas cosas tienen síntomas similares.

