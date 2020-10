Así vivieron las modelos la temporada virtual de la moda

Así vivieron los modelos de pasarela la temporada virtual

La crisis del coronavirus provocó en Nueva York y París, así como en todo el mundo, bloqueos que duraron meses, aislamiento, cierres de tiendas, cancelaciones de espectáculos, pero la moda buscó sacar su mejor creatividad, pese a que la temporada primavera / verano de 2021 no fue una normal.

Las marcas se volvieron digitales, creando eventos en línea que tenían como objetivo replicar la emoción de los desfiles del mundo real y para los modelos que dan vida a las visiones de los diseñadores, eso significa ajustar sus horarios, cambiar la forma en que se reservan y, para algunos, cambiar a un modelo de negocio completamente nuevo.

Vogue se puso al día con cuatro clientes habituales de la semana de la moda para ver cómo manejaron el cambio y qué esperan que los nuevos estándares de 2020 signifiquen para la industria.

La modelo Malika Louback, IMG

La recién llegada de Djibouti, Malika Louback, inició el mes de la moda con una portada de Vogue Paris y mucha expectación. La ingeniera que se convirtió en modelo convirtió eso en una temporada de estrellas en la que causó sensación en grandes programas como Versace, Isabel Marant y Chloé, y protagonizó el lookbook digital de Givenchy.

Malika Louback, IMG.

“Mi rutina es bastante simple, y encuentro que funciona bien. Me aseguro de tener un buen ciclo de sueño, hacer ejercicio todos los días y mantenerme hidratada bebiendo mucha agua”.

Este año ha sido un poco más complicado logísticamente. Cada país tiene sus propias políticas, por lo que es importante que yo sea responsable y las siga para garantizar mi seguridad y la de las personas que me rodean. Definitivamente es más fácil elegir para un programa sin tener que viajar, y mucho más efectivo también, pero de hecho he asistido a todos mis castings en persona hasta ahora.

Creo que los castings tienen que ver con la vibra, conocer gente nueva y sentirse bien, lo que puede ser un desafío con las interacciones limitadas permitidas en este momento. Ha sido bastante difícil adaptarme para mí, especialmente cuando quieres mezclarte con las personas que te rodean mientras están pasando por la misma experiencia.

Lo más importante en este momento es asegurarnos de que estamos seguros y respetamos las restricciones. Aunque eso pueda significar que la audiencia es más pequeña o, en algunos casos, no hay audiencia, reunirse para la semana de la moda siempre es especial, y creo que hacerlo en este momento fortalece los lazos que tienes con cada equipo.

Georgia Fowler, IMG

La neozelandesa de 28 años, Georgia Fowler, ha estado en la semana de la moda desde los 16 años, y durante su tiempo en la industria del modelaje, ha acumulado una impresionante serie de logros. Después de recorrer todo, desde Chanel y Miu Miu hasta el desfile de moda de Victoria's Secret, Fowler se ha hecho un nombre y ha ganado más de un millón de seguidores en las redes sociales. 2020 la ha visto duplicarse en Instagram, utilizando el poder de Internet para los negocios y el placer.

Georgia Fowler, 28 años, IMG.

“En los últimos meses, Instagram se ha convertido cada vez más en una especie de plataforma de casting, mi perfil es mi cartera. Participé en algunas sesiones de fotos virtuales mientras estábamos encerrados. Todos nos hemos hecho una selfie antes, pero grabar virtualmente requiere una gama completamente nueva de habilidades e implica mucha coordinación.

Afortunadamente, donde estoy en Nueva Gales del Sur, Australia está nuevamente abierta con menos restricciones, por lo que podemos crear de manera segura con otros nuevamente. La belleza de la tecnología es que el mundo se vuelve mucho más pequeño, y estoy muy emocionada de asistir a un desfile de la semana de la moda desde la comodidad de mi sofá, vestida de arriba abajo.

Personalmente, creo que ha sido esencial para la industria quedarse quieta y reevaluar, ¡y me ha encantado! Con las restricciones de bloqueo ahora suavizadas en Australia, ha sido increíble ver el entusiasmo de la industria de la moda por colaborar y unirse para crear algo que puede haber estado fuera de su ámbito habitual.

A mayor escala, creo que la pandemia ha llevado a muchos diseñadores de moda a dar un paso atrás y considerar cómo quieren producir sus colecciones en el futuro, con suerte con menos estacionalidad y un enfoque más sostenible.

Salem Mitchell, NYMM

Como modelo y personalidad, Salem Mitchell a menudo pasa su mes de la moda en primera fila en programas como Tom Ford y Coach 1941, donde se desempeña como embajadora de la marca. La joven de 22 años ya se ha acostumbrado al casting a través del chat de video y a asistir a eventos virtualmente, pero quiere que la industria aproveche el poder democratizador de Internet.

Salem Mitchell, 22 años, NYMM

“Vivo en Los Ángeles, por lo que normalmente cuando se acerca la temporada de espectáculos, estoy organizando vuelos, hoteles, confirmando fechas de viaje y preparándome para estar fuera de casa durante la mayor parte del mes. Este año no voy a viajar, así que si asisto a espectáculos o participo en algún evento, será de forma virtual o local bajo estrictas normas de seguridad.

Hice algunos castings y citas con zoom y asistí virtualmente a los premios CFDA en septiembre. Aunque no hay nada mejor que una experiencia en persona, disfruto de las citas virtuales porque son rápidas y convenientes.

Se eliminan todos los pequeños inconvenientes que pueden ocurrir cuando se viaja a un casting o espectáculo, y eso es un poco agradable. Otra ventaja es no tener que ver quién más está eligiendo y lidiar con compararme inconscientemente con quién más está allí.

Modelo: Grace Clover, IMG

Después de debutar la temporada pasada con una exclusiva en el show de Londres de JW Anderson, la británica de 18 años, Grace Clover, estaba lista para la segunda ronda. Una bailarina de ballet y estudiante, además de ser modelo (planea estudiar alemán en Oxford el próximo año), Clover tuvo que hacer una pausa cuando comenzaron los bloqueos por coronavirus. Todavía enamorada de la emoción de los grandes espectáculos, está encontrando alegría a pesar de los cambios.

Grace Clover, 18 años, IMG.

“Esta es solo mi segunda temporada, por lo que no diría que tengo un proceso sólido todavía, pero en febrero, antes de los shows, pude mimarme un poco más; tuve un cambio de imagen extenso que incluyó corte, teñido y tratamiento! Extraño ver a la gente cara a cara, pero es sorprendente lo normal que se siente ahora FaceTime después de estar encerrado durante seis meses".

No he tenido castings virtuales, pero he hecho entrevistas con Zoom, y todas mis reuniones con mi agencia, IMG, se realizan a través de FaceTime en lugar de ir a la oficina.

La modelo agregró que "el 2020 ha significado menos viajes cuando se trata de castings. No tengo que ir a Londres hasta que un diseñador esté más cerca de confirmar quiénes están interesados en caminar para ellos".

¡Me encanta caminar en espectáculos! Me han dicho que eventualmente desaparecerá debido a la fatiga que viene con el mes de la moda y la naturaleza ininterrumpida de la experiencia en general.

De todos modos, ¡disfruto absolutamente del bullicio de correr por diferentes ciudades, conocer gente nueva e ir a castings! No hay nada mejor que explorar un lugar nuevo durante el mes de la moda, ¡buscando buenos cafés o museos!".

Tiene que haber niveles adicionales de precaución, particularmente en lo que respecta a la ropa de muestra compartida y las áreas de espera. Este es especialmente el caso, ya que las modelos entran en contacto con muchas personas todos los días y han venido de diferentes lugares del mundo si han podido.