Así son las zapatillas oficiales de Nike inspiradas en Naruto

No es la primera vez que grandes marcas se interesan en productos de anime para sacar zapatillas, camisetas y todo tipo de complementos. Dragon Ball, Pokémon, Digimon, One Piece y por supuesto Naruto han sido algunos de los proyectos que más han calado en este ámbito de producción, sirviendo no solamente como entretenimiento sino también como vestimenta.

En este caso, desde la cuenta oficial de Jordan, se ha dejado caer una nueva colaboración entre el ninja de la villa de la hoja y las deportivas del jugador de baloncesto más importante y destacado de la historia.

Como hemos mencionado previamente, el primer diseño está inspirado en el sabio, por lo que la empresa ha retomado los colores naranja y amarillo que lo representan en Naruto

Naruto y Nike ha anunciado a los fans nueva colección

Y, a propósito de la peculiar manera de correr de Naruto, Nike ha anunciado recientemente a los fans de la serie que pronto realizaría una colaboración con Jordan para sacar a la venta unas zapatillas conmemorativas de la serie. La publicidad se encuentra en Modern Notoriety y recién muestran algunas de las mejores zapatillas que se han visto con respecto al mundo del anime.

La primera vista a esta colección es bastante interesante, ya que podemos apreciar, en primer lugar, que los detalles de cada uno de los pares están relacionados con los personajes que básicamente le han proporcionado un soporte a la narrativa de la serie y, por tanto, han tenido un papel fundamental en ella.

En realidad, la colección consta de tres pares, de los cuales el primero se inspira en el Sabio de los Seis Caminos; el segundo, en Madara Uchiha; y el tercero, en Kurama.

Naruto, franquicia exitosa

Naruto ha sido una de las franquicias más exitosas en todo el mundo desde su primera publicación en 1999, por lo que más de uno podría reconocer al ninja donde quiera que lo vea. Desde los colores de su uniforme hasta la típica manera en que el personaje corre, echando los brazos hacia atrás.

Si bien, Naruto ha finalizado en noviembre del 2014, la obra del mangaka Kishimoto ha inspirado toda clase de tributos, entre los fans con algunos de los fan arts más creativos, o algunos objetos coleccionables y spin-offs en colaboración con varias empresas.

