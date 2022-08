Así se ve el piquete de araña violinista en perros. Foto: nfnatcane.es

El piquete de araña violinista no solo es peligroso para los seres humanos, también lo es para las mascotas, de ahí que si tienes perros en casa es necesario que durante el verano tengas mucha precaución y te mantengas informado sobre los síntomas que podrían presentar si este insecto los pica, por esa razón, ¡aquí te daremos todos los detalles sobre el tema!

En La Verdad Noticias te revelamos que generalmente cuando un can sufre una picadura presenta hinchazón poco visible y una marca rojiza, pero cuando se trata de una de estas peligrosas arañas presentarán más que estos síntomas, más adelante te diremos cuáles son.

Hace poco te contamos qué hacer si te pica una araña violinista, pero ahora, iremos más allá y te vamos a decir todo lo que le ocurre a un amigo peludo si este insecto lo ataca.

¿Qué pasa si a un perro le pica una araña violinista?

El veneno no solo dañará la piel del can, también podría hacerlo entrar en ‘shock’ anafiláctico, mismo que puede llevarlo a la muerte si no es atendido con urgencia. Es importante recordar que ante una picadura el primer síntoma puede ser visible en el cuerpo del animal, de hecho esta araña puede causarle rápidamente necrosis.

¿Cómo saber si mi perro fue picado por una araña?

Perros con picadura de araña. Foto: expertoanimal.com

Debido a que el veneno de la araña violinista es altamente tóxico, el can que sea atacada por ella, podrá presentar los siguientes síntomas:

Dolor muy intenso en el lugar de la picadura Nerviosismo muy acusado Fiebre Descoordinación Parálisis Dolores en las articulaciones y en los músculos Problemas para respirar Hipersalivación Vómitos y diarrea Convulsiones

En cuanto notes que tu mascota está sintiendo alguno de estos signos, debes llevarlo de inmediato al veterinario.

Con información de expertoanimal.com