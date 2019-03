Así se comportan los signos del zodiaco cuando están enamorados en secreto

Aries

Aries permanecerá en el anonimato hasta no saber cuáles son tus verdaderas intenciones. Si bien es un signo aventado y lleno de energía, también es de aquellos que cuidan su corazoncito, así que esconderá sus sentimientos hasta estar seguro de que no lo lastimarás.

Tauro

Tauro es todo un romántico, cuando se enamora lo da todo sin pensarlo y estará dispuesto a hacer lo que sea con tal de estar bien contigo, sólo que antes te pondrá a prueba. Sabe que a quien sea que le entregue el corazón, tendrá lo necesario para destruirlo, así que será precavido antes de caer por completo.

Géminis

El alegre Géminis no podrá contener los nervios y la emoción de estar con su amado, así que no hay forma de esconder sus sentimientos. Su sonrisa y ojitos de borreguito a medio morir lo delatan; probablemente intente alejarse para hacerlo un poco menos notorio.

Así se comportan los signos del zodiaco cuando están enamorados en secreto.

Cáncer

Cáncer es un poco complicado en el amor. No quiere que nadie se entere de que está enamorado, así que probablemente desarrolle una relación de amor-odio con aquella persona que lo trae loco. Sus emociones son muy intensas y quiere evitar a toda costa que le rompan el corazón.

Leo

A Leo le cuesta mucho trabajo esconder sus sentimientos, pues de una u otra forma quiere contárselo al mundo entero. Lo verás más carismático, sociable, alegre y extrovertido.

Te podría interesar: Este es el deseo sexual de tu pareja, según su signo del zodiaco

Virgo

Virgo tiene miedo de no ser correspondido, así que no demostrará sus sentimientos hasta asegurarse de que lo que sientes por él es recíproco. Te tratará como una persona más y no harán ningún movimiento antes de tiempo.

Libra

Si considerabas que Libra era indeciso, cuando se enamora lo es aún más. Estudiará a la otra persona antes de hacer cualquier movimiento. Se asegurará de que tengan cosas en común y que puedan llevar una buena relación.

Así se comportan los signos del zodiaco cuando están enamorados en secreto.

Escorpio

Cuando Escorpio se enamora su mundo se vuelve de color. Es más feliz, se siente más animado y tiene más energía para hacer las cosas, lamentablemente es muy bueno escondiéndolo, y nadie se entera de que está enamorado hasta que él lo revela.

Sagitario

Cuando Sagitario está enamorado, es más que evidente. Al igual que Géminis, la sonrisa, los ojos y la felicidad lo delatan, sin embargo, no le gusta dar pasos en falso y averiguará si sus sentimientos son verdaderos o pasajeros antes de acercarse a su crush.

Capricornio

Cuando Capricornio se enamora en secreto su cerebro trabaja a mil por hora; se imagina todos los escenarios posibles con esa persona, se pregunta si tal vez podrían funcionar juntos y si es que tiene alguna oportunidad. Aunque intenta controlarse, podríamos decir que su mundo se desmorona hasta que decide tomar acción.

Así se comportan los signos del zodiaco cuando están enamorados en secreto.

Acuario

Si bien cuando Acuario está enamorado comenzará a dejar sus cosas personales en segundo plano para esta contigo, no hará ningún movimiento ni te hablará de sus sentimientos hasta que esté seguro de que quiere algo contigo.

Piscis

Aunque se enamora en secreto, se enamora por completo. Tal vez nunca será directo ni hará nada para confesarte su amor, pero intentará averiguar todo sobre tu vida hasta que decida dar el primer paso.