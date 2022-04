Así puedes evitar que la energía del Eclipse Solar te afecte para mal

Este fenómeno astronómico traerá mucha energía/Foto: Twitter

Este 30 de abril ocurrirá el eclipse solar parcial que se podrá ver en diversos puntos del mundo. Con la llegada de este fenómeno astronómico también se va a liberar una gran cantidad de energía. Por lo que aquí en La Verdad Noticias, te decimos cómo evitar que sus efectos no te afecten para mal.

Recordemos que el eclipse solar parcial no se podrá ver en vivo en México, aunque si puedes seguir la transmisión en internet en la página web de la NASA.

En lo que respecta a la astrología, los eclipses potencian las energías de las luna nuevas y llenas, en caso de que sean solares o lunares respectivamente, traerán grandes cambios y transformaciones. Aparte de que aceleran nuestro camino hacia un inevitable destino.

Recomendaciones para que el eclipse solar parcial te de energía positiva

Sigue estas recomendaciones para aprovechar la energía del eclipse/Foto: Diario AS

El eclipse solar parcial en Tauro podría ser abrumador, sin embargo, varios astrólogos, entre ellos Mia Astral, han mencionado cómo trabajar toda esa energía para recibirla de forma positiva:

No resistas el cambio: Aunque no lo creas los eclipses resaltan la parte más sombría de tu vida, sin embargo eso no significa que sea algo negativo. Te mostrarán cuáles son las cargas innecesarias, por lo que será el momento perfecto para eliminarlas por completo. Los eclipses tienen una energía masculina, lo que indica que pudiera haber un hombre (amigo o pareja) que deberás sacar de tu vida.

Organiza tus prioridades: De esta manera podrás sentir que tú tienes el control y va a permitirte colocar las cosas que se ponen intensas sobre la mesa. Los eclipses suelen sobrecargar nuestras energías, así que lo mejor es descansar y esperar a que la vibra de este fenómeno natural pase para continuar con tus actividades con total normalidad.

Prepárate para la energía metafísica: Ten en cuenta que los efectos de los eclipses crean un cambio de consciencia y por consiguiente una transformación interna sobre la manera en la que percibimos el mundo. Sin embargo, el impacto no es inmediato, sino gradual.

Piensa muy bien tus decisiones: Recuerda que las decisiones que tomamos durante los eclipses son de carácter permanente así que debemos tener precaución en cuáles serán las mejores para nosotros. La sugerencia principal en este sentido es la aceptación para que, basados en ella, decidamos cambiar para mejorar.

Decide ser más saludable: Los eclipses no solamente provocan cambios internos, sino también externos. El cuerpo resiste su energía por lo que puedes usarla para mejorar tu apariencia adoptando hábitos más saludables.

¿Qué ocurre durante un eclipse solar parcial?

Este fenómeno no cubrirá por completo al Sol/Foto: Euston

Un eclipse solar parcial, cuando la Luna no recubre por completo al Sol, se produce al menos dos veces por año, en algún lugar de la Tierra. Existen varios rituales que puedes hacer durante este momento para aprovechar la energía que emana.

