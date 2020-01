Así humilló Lady Di a Camila de Cornualles ante la Familia real británica

Grammy 2020: entérate ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la premiación? No te pierdas la 62º entrega de los Premios Grammy, la cual se llevará a cabo este domingo 26 de enero para galardonar a los mejores artistas de la industria musical. @aliciakeys regresa por segunda vez como conductora de esta ceremonia de premiación, actualmente tiene 15 de los gramófonos dorados a su nombre, y aquí te decimos todos lo que debes saber para no perderte este magno evento. . . . . #grammys #music #tv #awards #sunday #losangeles #singers #thebest #laverdadnoticias

A post shared by La Verdad Noticias (@laverdad.noticias) on Jan 26, 2020 at 11:58am PST