Así de BUENO eres en la cama según tu signo zodiacal

No te sientas mal si no apareces, eso no significa que no seas bueno; simplemente es que no apareces y ya, pero échale ganas y disfruta del sexo. Da todo de tu parte para ser el mejor o estar por lo menos en la lista.

De acuerdo al top del mejor al peor, así es como los signos se ordenan para destacar como el mejor en la cama:

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 22)

Escorpio es el signo MÁS sexualmente activo, y es que el sexo forma parte vital de su vida. Simplemente son personas que se dejan llevar completamente por la pasión y no esperan nada más que lo mismo de regreso. Así que si intentas tener una relación con algún Escorpio, cuidado, pues si no tienen buenos momentos de intimidad, la relación estará destinada al fracaso.

Con Escorpio, Tauro o Leo, podrás explotar mutuamente sus deseos sexuales.

Nº 2 Aries (Marzo 21 – Abril 20)

Aries no sólo es un signo impulsivo en general por naturaleza, sino que también lo es en la cama. Hablamos de alguien a quien no le gusta prohibirse nada y decide seguir cada impulso que su instinto le exija. A Aries le gusta dominar en la cama, así que será este signo quien guíe a su pareja.

Con Escorpio, Sagitario o Libra, podrás compartir el mismo apetito y gusto por el sexo.

Así de BUENO eres en la cama según tu signo zodiacal

Nº 3 Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Sagitario es el signo MÁS salvaje en la cama, aunque sin dejar de lado sus características que lo hacen único, pues siempre intenta serlo de la forma más sensata posible. Este signo es todo un aventurero y disfruta de explotar cada uno de los placeres del amor en cualquier escenario. A Sagitario le encanta hacerlo al aire libre… en todas partes… TODO el tiempo.

Con Leo o Escorpio no tendrás momentos de descanso y te darán la aventura que tanto deseas.

Nº 4 Tauro (Abril 21 – Mayo 20)

Tauro es el signo MÁS sensual y apasionado, pues tomarse todo el tiempo que sea necesario para hacer el amor es imprescindible. Este signo prefiere que la temperatura vaya subiendo de poquito a poquito y una vez entrando en el mood, estará dispuesto a todo, ya que le encanta descubrir nuevas sensaciones.

Con Leo, la seguridad y confianza están de sobra, gracias a esto podrán cumplir sus fantasías íntimas.

Sigue leyendo: Estas son las 5 quejas de pareja que más MOLESTAN

Nº 5 Libra (Septiembre 24 – Octubre 22)

Para Libra, el sexo es toda una adicción, así que será imposible para ellos tener una relación a distancia, pues los periodos de abstinencia son casi insoportables. Libra podría tener un que otro one night stand, pero este signo prefiere encontrar al amor verdadero y conseguir un final feliz.

Con Libra, Aries o Piscis lograrás vivir noches inolvidables llenas de locura y pasión.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.