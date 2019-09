Así afectará la Luna en Escorpio a tu signo del zodiaco este 2 de septiembre

Escorpio es uno de los signos más intensos y aunque pueden llegar a ser muy fuertes y poderosos, también son sensibles y emocionales, así que este 2 de septiembre, cuando la Luna entre en este signo zodiacal, podremos ver enardecer nuestras emociones. Sexo, celos y traición es lo que llenará nuestros días a partir de mañana.

¿Qué esperar de la Luna en Escorpio? Los siguientes días habrá un verdadero torbellino en nuestros interiores, en nuestra mente y nuestro corazón. Aunque por fuera nos veamos tranquilos, habrá demasiados pensamientos en nuestras mentes e incluso puede que alcancemos un punto de obsesión con ciertas temáticas.

Con respecto a los sentimientos, al igual que Escorpio, muchos de nosotros batallaremos con ellos, pues así como podremos amar u odiar con gran intensidad (sin punto medio), también seremos capaces de hacer ambas cosas a la vez, algo que podría llegar a confundir a nuestros corazones.

Igualmente sentiremos un gran interés por conocerlo todo, con respecto a nosotros mismos y las demás personas. No obstante, estaremos a la defensiva, como con una armadura, y no abriremos nuestra mente ni nuestro corazón de forma fácil, de hecho, si alguien quisiera acercarse tendría que ganárselo a pulso… algo así como: “el que quiere azul celeste, que le cueste”.

Por otra parte, tenderemos a sentirnos celosos, obsesivos y con deseos de traición y venganza… Estas emociones estarán en la cúspide y será muy difícil luchar contra ellas, es más, todo lo que sientas lo harás con una infinita potencia, incluso la alegría, el deseo y el gozo, así que mucho depende de tu actitud ante las cosas.

Mantente tranquilo, receptivo a emociones positiva y procura no caer en juegos de poder ni manipulaciones, pues de otra forma podrías dejarte llevar por todas esas emociones negativas que no te llevarán a ningún lugar, al menos no a ninguno en el que quisieras estar.

Por último, recuerda que es mejor sentir una pasión desenfrenada en la cama y no fuera de ella. Aprovecha este momento para fortalecer los lazos con tu pareja y pasar unos días inolvidables. Que las emociones intensas sean las positivas y que las negativas se alejen de tu ser. Será más fácil atravesar estos días de esta forma que obsesionado con la traición y la venganza.

