Así afectará a los signos zodiacales la luna de lobo 2023

La primera luna llena de 2023 está aquí, y está a punto de tocarnos el corazón proverbial. La luna llena de lobo de enero adorna los cielos el 6 de enero en el afectuoso Cáncer, lo que nos impulsa a confrontar nuestras emociones y dejar de lado cualquier sentimiento de inquietud y energía no deseada en el año que comienza.

Aunque la mayoría de nosotros experimentará la peor parte de Mercurio retrógrado durante esta luna llena. Algunos signos afortunados del zodíaco menos afectados se encontrarán navegando a través de este dramático momento lumínico en medio de todo el drama celestial.

La luna llena es un momento de finalización y liberación, según la astrología. Siempre es el momento ideal para controlar nuestras emociones, pero especialmente ahora: La luna está sentada en el intuitivo Cáncer, que está regido por la luna. ¿Quieres saber qué te depara esta luna de lobo? En La Verdad Noticias te lo contamos todo.

Significado de la luna llena de lobo

La Luna llena de enero se conoce como la “Luna del Lobo”, en honor a los lobos que están activos durante las primeras partes del año.

Se cree que el nombre tiene un origen celta e inglés antiguo, llevado a América del Norte por los colonos europeos.

En la cultura anglosajona, la luna llena de enero también se llamaba luna después de Yule. Que es el antiguo festival del solsticio de invierno que generalmente se celebra alrededor del 21 de diciembre.

La Luna de lobo y los signos zodiacales

Aries

Después de la conjunción en Marte que provocó movimiento, viajes y exploración, esta Luna Llena pone un freno e invita a poner atención a sus emociones como manantial de información sobre conflictos familiares y carencias a resolver. Lo vital es no aferrarse al pasado y, por el contrario, es hora de enraizarse.

Tauro

Aunque Mercurio retrógrado está interfiriendo con nuestra comunicación, el apoyo de la luna llena está aumentando la claridad en estos días al agudizar tu intuición. Este es un buen momento para hacer una pausa y recordar comunicarse con amabilidad y compasión. Dado que esta lunación se está encendiendo en la tercera casa de comunicación y comunidad local del toro, sería un gran momento para ponerse al día con un viejo amigo.

Géminis

El 6 de enero, la luna llena traerá realizaciones emocionales al frente con respecto a tu dinero y recursos. Este puede ser un día en el que te sientas más inclinado a hacer algunas compras emocionalmente impulsivas, o puede que estés recordando posesiones nostálgicas.

Si bien hoy es un gran día para tener en cuenta tus gastos, también es un buen momento para considerar cómo lo que posees actualmente puede brindarte estabilidad y comodidad.

Cáncer

Estarás buscando apoyo emocional interno durante la luna llena de Cáncer, ya que ilumina tu primera casa de identidad personal, así que asegúrate de priorizar tus necesidades en este día. Como el último cuidador, tiendes a saber exactamente cómo te sientes en un momento dado, sin importar cuán fugaz pueda ser la emoción. Usa este día como un momento para satisfacer tus propias necesidades.

Leo

Durante la luna llena de lobo en Cáncer, se te llamará para abordar los sentimientos que potencialmente has estado evitando. A medida que esta lunación tiene lugar en tu casa 12, las emociones ocultas o no resueltas están destinadas a ser reveladas, y aunque es posible que no tengas ganas de tomar ninguna acción repentina, es un buen momento para hacer un espacio para que simplemente existan. Ya sea que llores, comas algo de comida reconfortante o escribas un diario, asegúrate de permitir que cualquier cosa que sientas hoy surja sin empujarla hacia abajo.

Virgo

A medida que se produce la luna llena, se te alentará a nutrir y cuidar a tus amistades y tu comunidad. Como alguien que siempre está ansioso por servir, esta luna llena es perfecta para ti. Ya sea que los demás estén buscando tu hombro para llorar o simplemente un oído atento, se te invitará a asumir el papel de madre-amiga aún más de lo habitual en este día. Solo ten en cuenta que no siempre tienes que resolver problemas, solo preséntate y brinda apoyo.

Libra

La luna llena iluminará tu décima casa de carrera e imagen pública, poniendo tu deseo de comodidad y seguridad al frente de tu mundo profesional, es un gran momento para tu signo zodiacal. Es posible que descubras que algo en lo que has estado trabajando recibe más atención hoy, o simplemente puedes sentirte llamado a hacer que tu espacio de trabajo se sienta un poco más acogedor y cómodo.

Escorpio

La luna de lobo en Cáncer iluminará tu novena casa de espiritualidad, trayendo emociones fuertes al frente cuando se trata de lo que crees. Ahora es un buen momento para conectarte con tu familia o ascendencia, específicamente cuando llegas a los sistemas de creencias que corren en tu familia. Eres alguien que anhela familiaridad en esta área, y en este día, se te animará a encontrar consuelo en tus rituales y prácticas.

Sagitario

Como alguien que es increíblemente generoso, tiendes a dar a los demás sin pensarlo dos veces, pero esta luna llena te alienta a confrontar si tus relaciones te han estado nutriendo o no.

Si la balanza se ha desequilibrado, hoy es un buen momento para abordar los sentimientos que potencialmente has estado albergando. Tus necesidades no pueden seguir sin satisfacerse.

Capricornio

Tus relaciones románticas se destacan durante la luna llena de lobo en Cáncer, así que no dudes en apoyarte en ellas por completo. Eres alguien que tiende a priorizar la lógica y la practicidad, pero cuando se trata de asuntos del corazón, buscas comodidad y seguridad. Ahora es un buen momento para permitir que se conozcan tus necesidades en las relaciones, por más vergonzoso que parezca. No tengas miedo a la vulnerabilidad: esa es la única forma en que terminarás con las conexiones íntimas que anhelas.

Acuario

Se te animará a escuchar las necesidades de tu cuerpo durante la luna llena, sin importar cuán cambiantes puedan ser. A medida que esta lunación tiene lugar en tu sexta casa de salud, hábitos y rutinas, se te alentará a considerar cómo tus rituales diarios te permiten nutrirte.

Piscis

Como compañero de signo de agua, lo tuyo es sentir y esta lunación es un buen momento para expresar tus emociones a través de un proyecto apasionante o una expresión artística. Si bien tiendes a ser increíblemente receptivo a los sentimientos de otras personas, esta luna se trata de cómo te sientes, así que no tengas miedo de ser un poco egoísta.

¿Cuánto dura la luna del Lobo?

La Luna entrará en la fase la noche del martes 17 de enero al miércoles 18 de enero, encontrando su punto máximo a las 00:48 horas.

