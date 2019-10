Aseguran que el Rey Felipe de España es homosexual

El Rey Felipe se ha caracterizado por ser un hombre serio que evita a toda costa formar parte de los titulares de la prensa, siendo su esposa, la Reina Letizia, quien se encarga de dar siempre de que hablar, no obstante, un nuevo reportaje ha puesto la orientación sexual del monarca en duda y aseguran que el hijo del Emérito Juan Carlos es cuando menos bisexual.

De acuerdo con el reportaje producido por ‘360 grados’, “Felipe VI, el último Rey de España”, el rumor sobre la homosexualidad de Felipe lo ha acompañado desde hace varios años, incluso antes de contraer matrimonio con Ortiz, pero el material que ya ha salido a la luz ha causado revuelo por toda España.

“Los rumores sobre la sexualidad del príncipe Felipe generaron tensiones que aún se recuerdan”, comentó la casa productora.

Según Juan Carlos Monedero, politólogo, político y fundador de Podemos; la relación del entonces Príncipe de Asturias con Eva Sannum no era más que un circo para ocultar el hecho de que “el rey es cuando menos bisexual”, sin embargo, aún tenía mucho más que opinar.

Añadió que la familia real tiene “graves problemas de adaptación social”, que Felipe es un tipo “bastante sectario”, una persona “sin escrúpulos”, y tiene “una ideología tremendamente reaccionaria”; que es “más de derechas que su padre”, y que es “el autor de uno de los discursos más penosos, lamentables y más peligrosos para la democracia”, haciendo referencia al discurso del 1 de octubre de 2017 que pronunció tras la celebración del referéndum por la independencia de Cataluña.

No obstante todos esos adjetivos y señalamientos son ahora lo de menos; muchos dicen que lo de Felipe con Letizia es pura pantalla, tal y como todas las relaciones del Rey con sus ex novias, pues de hecho su matrimonio lleva ya varios años en decadencia y no lo han podido mejorar.

Lo que pasa es que la Reina consorte está dispuesta a todo por sus hijas y no le importa continuar “fingiendo” con tal de no perder la custodia de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Te podría interesar: El escándalo por el que Letizia no lleva su anillo de boda, pero Felipe sí

Recordemos que Letizia tuvo que firmar un contrato antes de contraer matrimonio con Felipe, en el que se pactó que en caso de divorcio, el Rey sería el único responsable de las menores; por lo tanto, ¿qué más da ya seguir ocultando la homosexualidad de su esposo?

Dale clic en la estrella de google news y síguenos