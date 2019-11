¿Arrugas prematuras? Estos hábitos te impiden tener una piel radiante

Se dice que las primeras arrugas deberían de comenzar a aparecer alrededor de los 45 y 50 años, entonces, ¿por qué hay tantas mujeres con líneas de expresión y arrugas prematuras tan visibles desde los 25 o 30 años?

En su mayoría, las mujeres procuran llevar una rutina de cuidados, sin embargo, se olvidan de que lo más importante no son las cremas y mascarillas, sino que los hábitos diarios que poco a poco ayudan o perjudican la piel. ¡Por ello, hoy te diremos todo lo que debes de evitar para lograr tener una piel radiante!

¿Arrugas prematuras? Estos hábitos te impiden tener una piel radiante

Abusar del maquillaje

No, no tiene nada de malo maquillarse, lo dañino comienza cuando abusas de este y tapas tus poros, en consecuencia estos se dilatan, la suciedad se acumula, aparecen las impurezas y todo se vuelve un caos.

Lo más recomendable es utilizar una BB cream o maquillaje de cobertura ligera para el diario (si es que te maquillas diariamente) y dejar las bases y correctores para eventos importantes. Además, cabe mencionar que desmaquillar y lavar el rostro por las noches es obligatorio, pues de lo contrario se acumulan residuos que opacan y dañan la piel.

No dormir

No dormir, no hacerlo lo suficiente y no descansar, son los peores enemigos de tu salud y belleza. Más allá de que se acelera el envejecimiento de la piel (las hormonas que reparan las células dañadas trabajan durante las fases de sueño profundo), tu calidad de vida se ve increíblemente deteriorada: te sientes cansada, irritada, con dificultad para pensar, con demasiado apetito, entre otros molestos síntomas.

¿Arrugas prematuras? Estos hábitos te impiden tener una piel radiante

Fumar

Ni siquiera es necesario mencionar cómo el cigarro afecta tu cuerpo, así que sólo diremos que las sustancias nocivas que contiene resecan la piel y multiplica las arrugas, esto sin mencionar que además oscurece el esmalte de los dientes y propicia la pérdida de cabello.

Exponerte al sol

Exponerse al sol durante unos 10 minutos al día es una excelente forma de adquirir vitamina D, pero abusar del tiempo que nos asoleamos y no utilizar protector solar, no sólo es peligroso, sino que provoca que la piel del rostro se engrose, se arrugue y manche.

Te puede interesar: Receta de COLÁGENO NATURAL con 2 ingredientes para eliminar las arrugas

¿Arrugas prematuras? Estos hábitos te impiden tener una piel radiante

No hacer ejercicio

Así como lo lees, no hacer ejercicio no sólo aumenta las probabilidades de padecer sobrepeso u obesidad (así como otras enfermedades relacionadas con el corazón y el cáncer), sino que impide que tu piel libere las toxinas y acelera el envejecimiento.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos