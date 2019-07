Arrancó "Despertares Impulsa 2019" con el propósito de promover la Danza.

El destacado bailarín tapatío Isaac Hernández estuvo a cargo de presentar el porgrama general de "Despertares Impulsa 2019", el cual con motivo de promover la danza ha impulsado la Universidad de Guadalajara en conjunto con el gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Cultura del estado, el cual tendrá lugar en el Conjunto de Artes Escénicas, en el teatro Degollado y espacios públicos, los cuales serán gratuitos.

El bailarín mexicano habló sobre la incertidumbre en la vida cultural del país, que lo orilla a despedir el programa Despertares en México y señaló que se compromete a trabajar en la promoción cultural.

“Me interesa que este proyecto dependa de todos y cada uno de los mexicanos. En México tenemos una cierta costumbre de deslindar responsabilidades y eso no quiero que suceda con ningún tipo de proyecto cultural, que no quede en las manos del gobierno o de la iniciativa privada, sino crear una plataforma adecuada para involucrar la unión de esfuerzos, que es lo que me interesa”.

Isaac Hernández la estrella de Despertares.

También Hernández mencionó que durante los seis días del evento habrá una audición para el San Francisco Ballet School realizado por Patrick Amand.

¿Quién es Isaac Hernández?

Isaac Hernández es un bailarín profesional de ballet de 29 años de edad que ha sido reconocido internacionalmente con el máximo galardón de su disciplina el Benois de la Danse (el Oscar de la Danza) que otorga la Asociación Internacional de la Danza de Moscú al mejor bailarín del mundo. Estudió en The Rock School for Dance Education.

Bailarín mexicano Isaac Hernández

Localizando talentos

La secretaría de Cultura de Jalisco, Giovana Jaspersen García explica que “Toda la parte de Despertares Impulsa es gratuita, es justamente por ello la participación del gobierno del estado de Jalisco, nosotros estamos aportando siete millones y medio de pesos para Despertares Impulsa, que era algo que platicábamos con Isaac Hernández (bailarín) desde las primeras charlas, el que pudiéramos verdaderamente hacer accesibles los programas de mayor nivel a nivel mundial".

Jaspersen dijo también "nuestras mejores mentes, nuestros grandes talentos que cualquier persona pueda acceder a ello, por eso diversificamos cuestiones como por ejemplo que los niños de las casas hogar puedan estar tan bien, que también podamos localizar talentos e inquietudes ahí, pero sobre todo también abrir posibilidades a otro tipo de manifestaciones y de construcciones en relación a la experiencia estética y el cotidiano en el que estamos inmersos”.

Hay muchos proyectos y poco tiempo

A su vez el secretario de Vinculación y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, Igor Lozada señaló "Lo que falló fue el sistema, porque Isaac no solamente vino a Jalisco, vino al país, y el país está en una situación peculiar y es lo que evidencia Isaac. Lo que nos falta es tiempo porque hay muchos proyectos, incluso con la Universidad de Guadalajara hay proyectos a futuro, lo que falta es tiempo".

De igual forma Lozada dijo "Es evidente que en casa se tiene el respaldo para que estos proyectos sigan y puntualmente en algún momento se concretarán… tenemos Isaac para mucho tiempo, para concretar un horizonte más claro”.

Programa principal

Master class con Isaac Hernández. 17 de julio alas 14:00 horas en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Master class con Emmanuel Thibault. 17 de julio a las 11:00 horas en Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Firma de autógrafos. 19 de julio a las 11:00 de la mañana en el vestíbulo del Auditorio Telmex. Entrada con el boleto del espectáculo Despertares.

Gala de Despertares. 20 de julio a las 20:30 horas en el Auditorio Telmex.

