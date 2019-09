Arráncame la Vida: De novela feminista a clásico de la literatura mexicana

Septiembre es el mes patrio y por ello hablaremos de novelas de escritores mexicanos. Y para inaugurar este maratón de lecturas mexicanas, que mejor que empezar con Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta (Editorial Planeta de México, bajo el sello editorial Booket). Si bien es cierto esta novela no es nada nueva, se ha convertido en todo un clásico contemporáneo de la literatura mexicana.

Publicada en 1985, ha sido traducida a once idiomas y publicado millones de ejemplares en todo el mundo.

Angeles Mastretta.

Para muchos críticos, literarios esta novela cuenta con una gran trascendencia no solamente en la literatura mexicana, sino latinoamericana, marcando un antes y un después en la literatura feminista ya que toca temas sobre los sentimientos y pensamientos más íntimos y escondidos de las mujeres que no eran comunes en la literatura latinoamericana al momento de su publicación.

Libro Arráncame la Vida.

Trama

Mastretta nos presenta a Catalina Guzmán (Cati), quien al mismo tiempo será nuestra narradora, una joven que siendo una adolescente se casa con un hombre bastante mayor, un político militar, Andrés Ascencio.

Es una ventana para que veamos la manera en que la sociedad mexicana llevaba las uniones matrimoniales; cómo los padres permitían que un hombre treinta años mayor que su hija, se la llevara unos días de “paseo” a la playa. Cómo eran los hombres y los padres eran los que decidían el futuro de sus hijas, aunque en la novela Cati realmente deseaba estar con el general.

Cati y Andrés.

Con una ambientación del México postrevolucionario, en los años treinta, vemos un país que intenta dejar atrás las guerras y la inestabilidad para construir en miras de un México moderno, con una nueva identidad, algo similar a lo que está viviendo nuestra protagonista.

Al principio el Andrés trata bien a Cati, quien a pesar de su corta edad es una joven de libre pensamiento, con ganas de vivir y ser feliz con su ahora esposo.

Casi sin darse cuenta, su vida empieza a girar en torno a la de su marido, empezó a comportarse y realizar actividades en torno a las necesidades de su esposo y su posición en la política, incluso empieza a ocuparse de los hijos que Ascencio había tenido con mujeres distintas antes de conocerla.

Cati se encarga de cuidar de los hijos de Andrés.

Empezamos a ver esta transformación en Cati donde poco a poco empieza a perder su dignidad y estabilidad, dando paso a la sumisión y obediencia, situación que desgraciadamente no era ajena ni en los años treinta, ni en los ochentas que fue publicada la novela y tristemente tampoco en pleno siglo XXI.

Situaciones donde las mujeres son vistas y tratadas como objeto, como parte del mobiliario doméstico, mujeres que son víctimas de la violencia sistemática, que más que física, se traduce a convertirse en una nada, aceptar, obedecer, permanecer en casa cumpliendo con sus obligaciones, ser menospreciada.

“Yo preferí no saber que hacía Andrés. Era la mamá de sus hijos, la dueña de su casa, su señora, su criada, su costumbre, su burla.”

Conforme comienza a escalar en la política, vemos dos escenarios, primero, el lado de la corrupción, el nepotismo y autoritarismo de ciertas esferas en la política del país y bajo este mismo esquema, el papel que juega la mujer como esposa del gobernador, como influye en las decisiones, como ejerce el papel de confesora, incluso podríamos decir de cómplice, no solo en los temas políticos, sino en las cuestiones personales, cómo Cati se ha perdido tanto en su matrimonio, que es testigo del sin número de amantes de su marido.

Triángulo amoroso.

El universo femenino

Otro de los temas tabú que en su momento rompió esquemas, es el de la sexualidad de las mujeres. No solo en Cati veremos este despertar sexual o la ignorancia del mismo, sino en otras mujeres que aparecen en la novela, como no solo ignoran el tema en general, sino en sus propios cuerpos.

La novela nos muestra no solo el tema sino a mujeres que sienten, a mujeres reales que se cuestionan el por qué sus necesidades no tienen el mismo valor al de los hombres, porque solo sirven como dadoras y no receptoras de placer.

“Ámame en la soledad, sin prisa, ámame y arráncame la vida”

Un punto importante es ver a la mujer mexicana dentro del matrimonio y esa transición que hace, Cati pasa a ser una joven llena de ilusiones, luego una esposa sumisa que se auto anula, que soporta infidelidades mientras se ocupa de la casa y los hijos de su esposo, para convertirse poco a poco en una mujer cada vez más atrevida, ese hartazgo la lleva a hacer algo inimaginable en esa época: tener un amante. Siendo una mujer madura se entrega al verdadero amor, lleno de vida, de pasión, un amor que esperaba de joven y le fue negado.

La novela muestra a las mujeres con sus sentimientos reales.

Es así como Ángeles Mastretta hace 34 años se arriesgó y rompió esquemas con esta novela netamente feminista, convirtiendo Arráncame la vida en un clásico de la literatura mexicana.

Catalina surge entre las páginas, para poner un alto a las imposiciones masculinas que va teniendo a lo largo de su vida convirtiéndola en un mueble más en su casa, para luchar por ser tratada como un ser humano, sentir, soñar.

Esta novela se convirtió en el espejo de miles de mujeres en Latinoamérica, y lo más importante, fue la inspiración para que muchas hicieran un cambio en sus vidas.

