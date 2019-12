Ari Behn: Este fue el mensaje que Marianne Behn le dedicó a su hijo tras su suicidio

Ari Behn, el ex esposo de la princesa Marta Luisa, hija de los reyes de Noruega, decidió quitarse la vida en plena navidad (25 de diciembre del presente año). Tras esta lamentable situación su madre Marianne Behn, utilizó sus redes sociales para dar a conocer su sentir y dedicarle unas palabras a su difunto hijo, quien plasmó su inteligencia y creatividad en los libros.

Condolencias tras el suicidio de Ari Behn

Situación que no ocurrió de la misma forma con Marta Luisa puesto que aunque utiliza frecuentemente sus redes sociales, todavía no emite un mensaje ante la muerte de su ex esposo Ari Behn, con quien tuvo tres hijas.

La última publicación que realizó en su cuenta de Instagram fue una esfera de color rojo con el fondo de unos árboles llenos de nieve, en donde les dedicó unas palabras navideñas a sus seguidores.

“Les deseo a todos FELICES FIESTAS. Que esté lleno de amor, generosidad y bendiciones”, dio a conocer.

Sin embargo la familia de la princesa Marta Luisa, si mostró sus condolencias, en donde el Rey Harald hizo llegar unas palabras a sus nietas: “La reina y yo hemos recibido con gran tristeza el mensaje del fallecimiento de Ari Behn. Ari fue una parte importante de la familia durante años, y tenemos cálidos y profundos recuerdos a su lado”.

Marianne Behn y su emotivo mensaje a Ari Behn

La madre de Ari Behn, como comentamos, usó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje tras su muerte.

“Querido Miki, no fue la obscuridad que te llevó. Fue la luz la que vino a conocer. Querido amado Miki. La obscuridad nunca te llevó. Fue la brillante luz que se mezcla contigo”, Marianne Behn.

