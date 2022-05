Archie Harrison y Lilibet Diana no estarán presentes en un homenaje a la Reina. Foto: www.thestar.com.my

El Jubileo Platino de la Reina Isabel II ha desatado numerosos eventos donde se le rinde honores por sus años de servicio al país y a estos asisten varios miembros de la realeza británica, pero hay uno donde llegarán especialmente los bisnietos, excepto Archie Harrison y Lilibet Diana, ¿no los invitaron?

Archie Harrison y Lilibet Diana faltarán a un evento de la reina

La Reina Isabel II y los Sussex. Foto: thetealmango.com

Los Duques de Sussex ahora ya no son parte de la realeza británica, de ahí que han perdido varios privilegios, uno de estos es salir en la foto familiar junto a la Reina Isabel II que tradicionalmente se toma en el balcón de Trooping the Colour, pues solo lo harán quiénes actualmente están trabajando activamente para Su Majestad, aunque, este no es el motivo para que Archie y Lilibet hayan sido excluidos de un importante evento en honor a ella.

Se sabe que el próximo domingo habrá un festival ecuestre donde estarán presentes los bisnietos de la soberana inglesa, esto son posiblemente las hijas de Peter Phillips, la hija de Beatriz de York, los hijos de Zara Tindall y Mike, y por supuesto, los de los Duques de Cambridge, pero los de los Duques de Sussex no, esto especialmente porque no viven en Reino Unido, pues se encuentran ahora mismo en California junto a sus papás.

¿Cuándo nació la reina Isabel 2?

Nació el 21 de abril de 1926 en Londres, Reino Unido, de ahí que actualmente tiene 96 años de edad.

